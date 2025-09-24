ETV Bharat / business

Explainer: गोल्ड इज गोल्ड, शिखर छू रहा सोना, जानें क्यों और कैसे चमक बिखेर रही ये पीली धातु

GOLD IS GOLD: दाम गिरे या बढ़े, सोना निवेशकों का पसंदीदा बना हुआ है. बीते कई महीनों से गोल्ड रेट में भारी उछाल है.

GOLD IS GOLD
उम्मीदों पर खरा उतरता है सोना. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025

Updated : September 24, 2025

हैदराबाद: Gold Is Gold: कल, आज और कल... इतिहास गवाह रहा है कि सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी. धरती की ये पीली धातु हमेशा से लोगों के लिए सपना रहा है. प्रिय वस्तु रही है. हर किसी के मुसीबत का सहारा रही है. दुनिया भर की सरकारों के लिए भी संकटमोचक रही है. बीते एक साल से सोने ने लोगों की नींद उड़ा रखी है. जो गोल्ड खरीद चुका है, वो इसलिए बेचैन है कि उसने इतना ही क्यों खरीदा. वहीं जो खरीद नहीं पाया, वो ये सोचकर जाग गया है कि मैंने कुछ तो खरीद लिया होता, भविष्य में काम आता.

हां, हम बात कर रहे हैं स्वर्ण की, जिसे हम सोना कहते हैं. गोल्ड कहते हैं. चमकीली पीली धातु कहते हैं. जो हजारों हजार साल से राजाओं, महाराजाओं से लेकर जनता तक की खूबसूरत पसंद रही है. महिलाओं-लड़कियों के लिए ये मात्र खूबसूरती का साधन ही नहीं मुसीबत के वक्त का एक बड़ा सहारा है.

सोना आजकल रिकॉर्ड हाई रेट पर बिक रहा है. कल मंगलवार 23 सितंबर शाम को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 114314 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार, 24 सितंबर 2025 की सुबह गिरावट के साथ 114044 रुपये तक आ गया है.

क्यों बढ़ रहा है सोने का भाव: सोने के भाव में बढ़ोतरी के पीछे कई रीजन दिख रहे है. पहली ये ही बाजार में जब अनिश्चितता रहती है. अमेरिका में उथल-पुथल होती है...ब्याज दरों को लेकर अटकलें लगती है. फेड को लेकर चर्चा होती है. बाजार को लेकर कयास लगाए जाते हैं. डॉलर इंडेक्स को लेकर बाजार ऊहापोह में रहता है. स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का दौर चलता है. तेल की कीमतों में उठापटक चलती है. इसी कड़ी में डॉलर नरम होता है. रुपया कमजोर होता है, तो सोने के भाव चढ़ते हैं.

इतना ही नहीं धीमी होती आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, बदलते भू-राजनीतिक नजरिया और कमजोर अमेरिकी डॉलर की वजह से सोने में निवेश बढ़ने के कारण इसके भाव बढ़ रहे हैं.

आजकल चीन में बाजार दर स्थिर है. वहां यह दर साल भर से 3 फीसदी है. वहीं यूएसए में पेडरल दरें घटाई गई हैं. इसकी वजह से भी सोना और चमकीला हो गया है. डॉलर में नरमी है. रुपए में कमजोरी ने भी सोने की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल पैदा की है.

इस बीच अमेरिकी फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के कारण भी सोने के भाव बढ़े हैं. वहीं इस साल दिसंबर तक अतिरिक्त ब्याज रियायतों की संभावनाओं ने भी सोने को और महंगा करेगा. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. डॉलर इंडेक्स में नरमी और रुपये में कमजोरी से सोने के दाम में उछाल आया है.

इतना ही खबर ये है भारत सहित कई देशों के केंद्रीय बैंक गोल्ड की लगातार बड़ी खरीदारी कर रहे हैं. जिसकी वजह से मार्केट में सोने को लेकर बूम आया हुआ है. वहीं, ETF में मजबूत निवेश और सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी ने भी सोना जैसी कीमती धातुओं की मजबूती को और बढ़ा दिया है.

इस साल अब तक काफी भाग चुका है सोना: बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं, मजबूत खुदरा मांग, केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर अमेरिकी डॉलर के चलते इस साल सोने की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. भारत में हाजिर सोने की कीमतों में इस साल अब तक 47 प्रतिशत का उछाल आया है.

24 सितंबर बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई, जो अपने उच्चतम स्तर 1,14,179 रुपये से 900 रुपये कम हो गई. इसकी वजह ये रही कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया. हालांकि इस गिरावट के बावजूद बावजूद, वैश्विक अनिश्चितता के बीच इस महीने में 24 सितंबर तक सोने में 9,600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

वहीं सोने के अक्टूबर वायदा भाव आज बुधवार सुबह 9:10 बजे 436 रुपये यानी 0.38% की गिरावट के साथ 1,13,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दे रहे थे.

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में, बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई. इसके पीछे ये रहा कि निवेशकों ने सोने को ऊंचे भाव को देखते हुए मुनाफावसूली की. इतना ही नहीं डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली रही. इसी वजह से निवेशकों ने सुरक्षित-संपत्तियों जैसे सोने और चांदी पर अपना भरोसा कायम रखा है. कुल मिलाकर देखें तो डॉलर इंडेक्स में एक और गिरावट देखी गई. रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरता ही जा रहा है. इन सब वजहों से सोने और चांदी की कीमतों को बल मिला है.

इसके साथ ही मजबूत वैश्विक केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं. ईटीएफ में वृद्धि हो रही है. लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने और चांदी की खरीदारी करने में लगे हैं. जिसकी वजह से सोने की कीमतों उछाल देखने को मिल रहा है.

इसके अलावा एक बात और सामने आ रही है. सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है. फिर भी सोने की कीमतें (Gold Rates) नीचे नहीं आ रहा है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को पता है कि Gold Is Gold. इसकी वजह से अधिकतर लोगों ने जो सोना खरीदा है, वे बेचने के बजाय अपने पोजीशन को बनाए रखने में अपनी भलाई समझ रहे हैं.

एमसीएक्स (Multi Commodity Exchange) पर सोने का भाव: एमसीएक्स (Multi Commodity Exchange) पर सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तहस-नहस कर दिए हैं. 23 सितंबर 2025 को सोना 112200 रु. पर खुला और 114179 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जाकर ठहर गया था. गोल्ड की कीमतों में यह उछाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर लगातार हो रहा है. सोने के भाव आसमान छू रहे हैं.

उपभोक्ता डिजिटल सोने को दे रहे तरजीह: सोने में निवेश को लेकर लोगों के तरीकों में बदलाव आ रहा है. इसकी वजह ये है कि पीली धातु की बढ़ी कीमतों के बावजूद उपभोक्ता अधिक से अधिक डिजिटल सोने को चुन रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, UPI के माध्यम से डिजिटल सोने की खरीदारी में 16 महीनों की अवधि में 377% की बेतहाशा वृद्धि हुई है. ये आंकड़ा अगस्त 2025 में 99.77 मिलियन लेनदेन तक पहुंच गया है. वहीं अप्रैल 2024 में 20.92 मिलियन गोल्ड का लेनदेन हुआ था.

एक्सपर्ट की मानें तो, यह उछाल डिजिटल माध्यमों से सोने की खरीदारी में आसानी के साथ-साथ कीमतों में और वृद्धि की उम्मीदों से पूरी तरह से प्रभावित है. गौर करें तो 24 कैरेट सोने की प्रति ग्राम कीमत साल-दर-साल लगभग 44% बढ़कर ₹11,021 हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹7,633 थी.

24 कैरेट में होता है डिजिटल सोने में निवेश: डिजिटल सोने में निवेश 24 कैरेट में किया जाता है. इतना ही नहीं सोना संरक्षक की तिजोरियों में बंद रहता है. इसके एवज में खरीदारों को डिजिटल प्रमाणपत्र मिलता है. इन प्रमाणपत्रों के जरिए इसके एवज में नकदी के रूप में भुनाया जा सकता है. इसके अलावा उपभोक्ताओं के पास भौतिक रूप में सोना प्राप्त करने के लिए लिस्ट में दी गई दुकानों पर जाकर सोना लेने का विकल्प होता है.

1964 से 24 सितंबर 2025 तक सोने के रेट का इतिहास

वर्षकीमत रुपये में (24 कैरेट प्रति 10 ग्राम)पिछले वर्ष से % परिवर्तन
1964 Rs. 63.25 -
1965 Rs.71.75 13%
1966 Rs.83.75 17%
1967 Rs.102.5 22%
1968 Rs.162 58%
1969 Rs.176 9%
1970 Rs.184 5%
1971 Rs.193 5%
1972 Rs.202 5%
1973Rs.278.538%
1974Rs.50682%
1975Rs.5407%
1976Rs.432-20%
1977Rs.48613%
1978Rs.68541%
1979Rs.93737%
1980Rs.1,33042%
1981Rs.167026%
1982Rs.1,645-1%
1983Rs.1,8009%
1984Rs.1,9709%
1985Rs.2,1308%
1986Rs.2,1400%
1987Rs.2,57020%
1988Rs.3,13022%
1989Rs.3,1400%
1990Rs.3,2002%
1991Rs.3,4668%
1992Rs.4,33425%
1993Rs.4,140-4%
1994Rs.4,59811%
1995Rs.4,6802%
1996Rs.5,16010%
1997Rs.4,725-8%
1998Rs.4,045-14%
1999Rs.4,2345%
2000Rs.4,4004%
2001Rs.4,300-2%
2002Rs.4,99016%
2003Rs.5,60012%
2004Rs.5,8504%
2005Rs.7,00020%
2007Rs.10,80054%
2008Rs.12,50016%
2009Rs.14,50016%
2010Rs.18,50028%
2011Rs.26,40043%
2012Rs.31,05018%
2013Rs.29,600-5%
2014Rs.28,006.50-5%
2015Rs.26,343.50-6%
2016Rs.28,623.509%
2017Rs.29,667.504%
2018Rs.31,4386%
2019Rs.35,22012%
2020Rs.48,65138%
2021Rs.48,7200%
2022Rs.52,6708%
2023Rs.63,82010%
2024Rs.77,56022%
2025 (24 Sept 2025)Rs.1,14,04430.67

Last Updated : September 24, 2025

