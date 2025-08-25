ETV Bharat / business

Gold, इक्विटी, FD या रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म निवेश में कौन देगा बंपर रिटर्न? जानें एक्सपर्ट की राय - LONG TERM INVESTMENT

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जरूरी गाइड, जानें सोना, इक्विटी,FD और रियल एस्टेट में से कौन सा विकल्प देगा सबसे सुरक्षित और लाभकारी रिटर्न.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 4:31 PM IST

मुंबई: आज के बदलते आर्थिक दौर में निवेशकों के सामने लंबी अवधि के लिए सही निवेश का चुनाव करना चुनौतीपूर्ण हो गया है. वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के बीच, यह जानना जरूरी है कि कौन सा निवेश माध्यम सुरक्षित है और कौन सा बेहतर रिटर्न दे सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश से पहले जोखिम लेने की क्षमता, उम्र, आय और वित्तीय लक्ष्य का मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है.

सोना: सुरक्षित विकल्प और स्थिर रिटर्न
पिछले कुछ वर्षों में सोने ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. 10 ग्राम सोने का भाव अब 1 लाख रुपये के पार है. वित्तीय विशेषज्ञ राहुल जैन, सीएफए कहते हैं, "सोना आर्थिक मंदी और बाजार अस्थिरता के समय सुरक्षित हेज का काम करता है. लंबी अवधि के लिए कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए यह बेहतरीन विकल्प है." गोल्ड का औसत रिटर्न पिछले 10 सालों में 11-12% रहा है.

इक्विटी और म्यूचुअल फंड: जोखिम लेने वालों के लिए अवसर
जो निवेशक लंबी अवधि के लिए जोखिम लेने को तैयार हैं, उनके लिए शेयर और म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प हैं. SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए जोखिम को कम करते हुए निवेशक लगभग 12% तक का रिटर्न पा सकते हैं. जैन कहते हैं, "लॉर्ज और मिड कैप फंड में नियमित निवेश से निवेशक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं और लंबी अवधि में संपत्ति बढ़ा सकते हैं."

एफडी और स्मॉल सेविंग स्कीम: सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न
जो निवेशक बिल्कुल सुरक्षित निवेश चाहते हैं, उनके लिए एफडी, PPF, RD और सुकन्या समृद्धि योजना उपयुक्त हैं. ये फिक्स्ड इनकम देती हैं और रिटायरमेंट या लंबी अवधि के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करती हैं.

रियल एस्टेट: बड़े निवेशकों के लिए विकल्प
देश के प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट की कीमतों में पिछले चार सालों में वृद्धि हुई है और किराए की आय भी बढ़ी है. जैन कहते हैं, "आने वाले सालों में रियल एस्टेट में बड़े रिटर्न की संभावना कम है. यह विकल्प केवल उन निवेशकों के लिए है जिनके पास पर्याप्त पूंजी है."

विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेशकों को संतुलित पोर्टफोलियो बनाना चाहिए. कम जोखिम लेने वालों के लिए सोना और एफडी बेहतर विकल्प हैं, जबकि जोखिम लेने वाले और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इक्विटी और म्यूचुअल फंड फायदेमंद हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है; निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.

