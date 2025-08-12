ETV Bharat / business

ट्रंप ने ऐसा क्या कहा कि सोने के दामों में आई गिरावट, चांदी के दाम भी गिरे, जानिए - GOLD PRICE TODAY

12 अगस्त 2025 को सोना 900 रुपये और चांदी 2,000 रुपये सस्ती. भू-राजनीतिक तनाव घटा, मुनाफावसूली से बाजार में गिरावट आई.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read

मुंबई: भारतीय सर्राफा बाजार में आज मंगलवार को सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई. लगातार पांच दिनों की तेजी के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली शुरू होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव में कमी के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है. दिल्ली, नोएडा, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना आज 1,01,550 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो मंगलवार की तुलना में 900 रुपये कम है.

वहीं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में यह भाव 1,01,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना, जो ज्वैलरी निर्माण में इस्तेमाल होता है, 92,950 से 93,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है.

चांदी के दाम में 2,000 रुपये की गिरावट
सोने की तरह चांदी भी सस्ती हुई है. देश के प्रमुख शहरों में 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,15,000 रुपये पर आ गया है, जो कल से 2,000 रुपये कम है. यह गिरावट निवेशकों के सुरक्षित संपत्ति से धन निकालकर अन्य निवेश विकल्पों में लगाने के कारण आई है.

गिरावट के मुख्य कारण

  • भू-राजनीतिक तनाव में कमी – अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली संभावित मुलाकात से रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता की उम्मीद बढ़ी है. इससे सोने जैसे सुरक्षित निवेश की मांग में कमी आई.
  • मुनाफावसूली का दौर – सोने की कीमतों में लगातार पांच दिन की बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया, जिससे बाजार में दबाव बढ़ा.
  • अमेरिकी टैरिफ का असर – अमेरिका द्वारा सोने की छड़ों पर 39% शुल्क लगाने की खबर के बाद व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया और कीमतों पर दबाव बनाया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोना एक प्रतिशत से अधिक टूटा और 3,358.17 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. विश्लेषकों का कहना है कि अगर भू-राजनीतिक स्थिति फिर से तनावपूर्ण हुई या टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी रही, तो सोने की कीमतें दोबारा तेजी पकड़ सकती हैं और 3,800 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं.

12 अगस्त 2025 को प्रमुख शहरों में सोने का भाव (₹/10 ग्राम)

शहर22 कैरेट (₹)24 कैरेट (₹)
दिल्ली93,1001,01,550
चेन्नई92,9501,01,400
मुंबई92,9501,01,400
कोलकाता92,9501,01,400
जयपुर93,1001,01,550
लखनऊ93,1001,01,550
बंगलुरु92,9501,01,400
पटना92,9501,01,400

भारत में सोने की कीमत तय होने के कारक
भारत में सोने की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं — अंतरराष्ट्रीय बाजार का भाव, आयात शुल्क और टैक्स, रुपए-डॉलर विनिमय दर, स्थानीय डिमांड और सप्लाई, तथा त्योहार और शादी का मौसम. भारत में सोने का महत्व केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टि से भी अहम है. यही कारण है कि इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ता है.

यह भी पढ़ें- बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

मुंबई: भारतीय सर्राफा बाजार में आज मंगलवार को सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई. लगातार पांच दिनों की तेजी के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली शुरू होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव में कमी के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है. दिल्ली, नोएडा, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना आज 1,01,550 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो मंगलवार की तुलना में 900 रुपये कम है.

वहीं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में यह भाव 1,01,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना, जो ज्वैलरी निर्माण में इस्तेमाल होता है, 92,950 से 93,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है.

चांदी के दाम में 2,000 रुपये की गिरावट
सोने की तरह चांदी भी सस्ती हुई है. देश के प्रमुख शहरों में 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,15,000 रुपये पर आ गया है, जो कल से 2,000 रुपये कम है. यह गिरावट निवेशकों के सुरक्षित संपत्ति से धन निकालकर अन्य निवेश विकल्पों में लगाने के कारण आई है.

गिरावट के मुख्य कारण

  • भू-राजनीतिक तनाव में कमी – अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली संभावित मुलाकात से रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता की उम्मीद बढ़ी है. इससे सोने जैसे सुरक्षित निवेश की मांग में कमी आई.
  • मुनाफावसूली का दौर – सोने की कीमतों में लगातार पांच दिन की बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया, जिससे बाजार में दबाव बढ़ा.
  • अमेरिकी टैरिफ का असर – अमेरिका द्वारा सोने की छड़ों पर 39% शुल्क लगाने की खबर के बाद व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया और कीमतों पर दबाव बनाया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोना एक प्रतिशत से अधिक टूटा और 3,358.17 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. विश्लेषकों का कहना है कि अगर भू-राजनीतिक स्थिति फिर से तनावपूर्ण हुई या टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी रही, तो सोने की कीमतें दोबारा तेजी पकड़ सकती हैं और 3,800 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं.

12 अगस्त 2025 को प्रमुख शहरों में सोने का भाव (₹/10 ग्राम)

शहर22 कैरेट (₹)24 कैरेट (₹)
दिल्ली93,1001,01,550
चेन्नई92,9501,01,400
मुंबई92,9501,01,400
कोलकाता92,9501,01,400
जयपुर93,1001,01,550
लखनऊ93,1001,01,550
बंगलुरु92,9501,01,400
पटना92,9501,01,400

भारत में सोने की कीमत तय होने के कारक
भारत में सोने की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं — अंतरराष्ट्रीय बाजार का भाव, आयात शुल्क और टैक्स, रुपए-डॉलर विनिमय दर, स्थानीय डिमांड और सप्लाई, तथा त्योहार और शादी का मौसम. भारत में सोने का महत्व केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टि से भी अहम है. यही कारण है कि इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ता है.

यह भी पढ़ें- बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

For All Latest Updates

TAGGED:

सोने चांदी का आज का भावSILVER PRICE TODAYAUGUST 12 GOLD RATEGOLD PRICE DROPGOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.