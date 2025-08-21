ETV Bharat / business

लगातार गिर रहे सोने-चांदी के दाम, अब बेटियों की शादी और त्योहार की खरीदारी होगी आसान - GOLD PRICE TODAY

गुरुवार को एमसीएक्स पर सोना ₹224 सस्ता होकर ₹99,080 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹151 महंगी होकर ₹1,12,704 प्रति किलो रही.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read

मुंबई: भारतीय वायदा और सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिली. लगातार कई दिनों से जारी गिरावट के बाद अब बाजार में मिश्रित रुख नजर आ रहा है. जहां सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, वहीं चांदी के दामों में हल्की बढ़त देखी गई है.

सुबह 11:15 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना ₹99,080 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस ₹99,304 से ₹224 कम है. वहीं, चांदी का दाम ₹1,12,704 प्रति किलो पर पहुंच गया, जो पिछले स्तर से ₹151 ज्यादा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सुस्ती
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं देखी गई. स्पॉट गोल्ड 0.1% गिरकर $3,341.93 प्रति औंस पर रहा. इसी तरह, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 0.1% टूटकर $3,384.40 प्रति औंस पर बंद हुए.

निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीतियों पर है. वायोमिंग के जैक्सन होल में 21 से 23 अगस्त तक होने वाले वार्षिक आर्थिक सिम्पोजियम में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण पर बाजार की दिशा निर्भर करेगी.

विशेषज्ञों की राय
कमोडिटी विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सोना कंसोलिडेशन फेज में है. अगर फेड ब्याज दरों में थोड़ी भी कटौती करता है तो सोना $3,400 प्रति औंस तक जा सकता है. वहीं, अगर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कीमतें $3,300 तक गिर सकती हैं.

सर्राफा बाजार में भी गिरावट
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बुधवार को लगातार पांचवें दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 24 कैरेट सोना ₹222 टूटकर ₹98,946 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट सोना घटकर ₹90,635 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा. इसी तरह 18 कैरेट सोना भी ₹74,210 प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली और बीते 24 घंटे में यह ₹2,431 टूटकर ₹1,11,194 प्रति किलो पर आ गई.

त्योहारों से पहले ग्राहकों के लिए राहत
लगातार गिरते दामों से सर्राफा बाजार में ग्राहकों की हलचल बढ़ने लगी है. शादी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए सोने-चांदी की खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद है. विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा स्तर ग्राहकों के लिए निवेश और खरीदारी का सुनहरा अवसर है.

