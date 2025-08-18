ETV Bharat / business

सोना-चांदी की कीमतों में तेजी, सोना 1 लाख के पार, चांदी 1.14 लाख रुपये प्रति किलो - GOLD AND SILVER PRICE TODAY

ग्लोबल तनाव कम होने और रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्ति की उम्मीदों से आज सोना-चांदी की कीमतों में तेजी. MCX और बुलियन मार्केट में मजबूत रुझान दिखा.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 1:16 PM IST

मुंबई: सोमवार को घरेलू फ्यूचर मार्केट और बुलियन मार्केट में सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने की उम्मीदों और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव में कमी आने के संकेतों ने निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ा दिया है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी दुनिया में भू-राजनीतिक संकट कम होता है, तो निवेशक सुरक्षित और स्थिर माने जाने वाले सोना-चांदी की ओर रुख करते हैं. यही वजह है कि आज कीमतों में मजबूती देखने को मिली.

MCX पर कारोबार का रुख
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 10:30 बजे तक सोना और चांदी दोनों ही हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. 3 अक्टूबर एक्सपायरी वाला सोना 0.19% की बढ़ोतरी के साथ 1,00,032 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, 5 सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी 0.18% मजबूत होकर 1,14,144 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही थी. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ग्लोबल सेंटिमेंट इसी तरह सकारात्मक बने रहते हैं, तो सोना-चांदी की कीमतों में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है.

बुलियन मार्केट का हाल
बुलियन मार्केट में भी सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त बनी रही. यहां 99% प्योर सोना 1,00,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेचा जा रहा था. वहीं 22 कैरेट सोना 91,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध था. चांदी (999 शुद्धता) की कीमत 1,14,610 रुपये प्रति किलोग्राम रही. ध्यान देने वाली बात है कि इन भावों में मेकिंग चार्ज और GST शामिल नहीं होते, इसलिए ज्वैलर्स से खरीदारी करते समय वास्तविक कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है.

प्रमुख शहरों में रेट
देश के अलग-अलग शहरों में भी आज सोना-चांदी की कीमतें मजबूत रहीं. मुंबई में सोना 1,00,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,14,450 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी. दिल्ली में सोना 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,14,240 रुपये प्रति किलोग्राम रही. हैदराबाद में सोना 1,00,260 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,14,157 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेची गई. वहीं कोलकाता में सोना 99,960 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,14,157 रुपये प्रति किलोग्राम रही. बेंगलुरु में भी सोना 1,00,180 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,14,157 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई.

निवेशकों की उम्मीदें
बाजार जानकारों का मानना है कि निकट भविष्य में सोना और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. हालांकि, वर्तमान समय में निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में बुलियन की ओर बढ़ रहे हैं. यदि रूस-यूक्रेन संकट वास्तव में समाप्ति की ओर बढ़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता आएगी और निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ की संभावना बढ़ेगी.

