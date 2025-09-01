नयी दिल्ली: घरेलू वायदा बाजार में सोमवार को सोना और चांदी दोनों के भावों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. मजबूत हाजिर मांग और सटोरियों की ओर से ताजा सौदे करने के चलते सोना 2,113 रुपये चढ़कर रिकॉर्ड 1,05,937 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह, चांदी भी 2,597 रुपये उछलकर 1.24 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गई.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,05,937 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे. इससे पहले शुक्रवार को सोना 1,04,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंचा था, लेकिन सोमवार को यह रिकॉर्ड और ऊपर चला गया. विश्लेषकों का कहना है कि घरेलू निवेशकों की बढ़ती रुचि और वैश्विक बाजार से मिल रहे संकेतों के कारण सोने में यह बढ़त देखने को मिल रही है.

वैश्विक स्तर पर भी सोना मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है. न्यूयॉर्क के कॉमेक्स एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 3,552.32 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की नीतियों में नरमी की संभावना से सोने में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है.

इसी तरह, चांदी की कीमतों में भी सोमवार को जोरदार उछाल आया. एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 2,597 रुपये यानी 2.13 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 1,24,470 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. विश्लेषकों के अनुसार, चांदी की मजबूत औद्योगिक मांग और निवेशकों की नई खरीदारी ने इसके दामों को ऊपर धकेला है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी ने नया कीर्तिमान बनाया. न्यूयॉर्क में दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 41 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई, जो पिछले 14 वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर है. जानकारों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक क्षेत्र में चांदी की बढ़ती खपत ने इसकी कीमतों को ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंचा दिया है.

बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले समय में अगर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक हालात अस्थिर बने रहे और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की चाह बढ़ी, तो सोना-चांदी दोनों की कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है. घरेलू स्तर पर भी त्योहारी सीजन की मांग निकट है, जिससे इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतें और ऊंची जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें- बाजार की सपाट ओपनिंग, फार्मा सेक्टर में गिरावट, निफ्टी 24,432 पर खुला