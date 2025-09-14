ETV Bharat / business

GI काउंसिल ने स्टार हेल्थ का समर्थन किया, अस्पतालों से कहा – कैशलेस सेवाएं रोकने की चेतावनी वापस लें

नई दिल्ली: देशभर में स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GI Council) ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के पक्ष में खड़े होकर एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) से अपील की है कि वह कैशलेस सेवाएं बंद करने की चेतावनी वापस ले.

कैशलेस सुविधा पर संकट

कैशलेस सुविधा के तहत मरीजों को इलाज के समय तुरंत भुगतान नहीं करना पड़ता और अस्पताल का बिल सीधे बीमा कंपनी चुकाती है. अगर यह सुविधा बंद होती है, तो लाखों पॉलिसीधारकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, खासकर आपात स्थिति में.

AHPI की चेतावनी और स्टार हेल्थ पर आरोप

AHPI, जिसमें देशभर के 15,000 से अधिक अस्पताल शामिल हैं, ने चेतावनी दी है कि अगर विवाद 22 सितंबर 2025 तक हल नहीं हुआ, तो वह स्टार हेल्थ ग्राहकों को कैशलेस सुविधा देना बंद कर देंगे.

स्टार हेल्थ पहले से ही आलोचना के घेरे में है. काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी के खिलाफ 13,308 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 10,000 से अधिक दावे आंशिक या पूरी तरह खारिज करने से जुड़ी थीं.

अस्पतालों ने कंपनी पर जबरन टैरिफ कटौती, अप्रूव्ड दावों पर मनमानी कटौती और बिना सूचना कैशलेस सेवाएं रोकने के आरोप लगाए हैं. AHPI का कहना है कि इस तरह की प्रथाओं से मरीजों और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी हो रही है.