GI काउंसिल ने स्टार हेल्थ का समर्थन किया, अस्पतालों से कहा – कैशलेस सेवाएं रोकने की चेतावनी वापस लें
GI Council ने कहा, टैरिफ और बिलिंग को लेकर बातचीत सामान्य कारोबारी प्रक्रिया है, इसे कभी भी मरीजों की देखभाल को प्रभावित नहीं करना चाहिए.
Published : September 14, 2025 at 12:11 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GI Council) ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के पक्ष में खड़े होकर एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) से अपील की है कि वह कैशलेस सेवाएं बंद करने की चेतावनी वापस ले.
कैशलेस सुविधा पर संकट
कैशलेस सुविधा के तहत मरीजों को इलाज के समय तुरंत भुगतान नहीं करना पड़ता और अस्पताल का बिल सीधे बीमा कंपनी चुकाती है. अगर यह सुविधा बंद होती है, तो लाखों पॉलिसीधारकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, खासकर आपात स्थिति में.
AHPI की चेतावनी और स्टार हेल्थ पर आरोप
AHPI, जिसमें देशभर के 15,000 से अधिक अस्पताल शामिल हैं, ने चेतावनी दी है कि अगर विवाद 22 सितंबर 2025 तक हल नहीं हुआ, तो वह स्टार हेल्थ ग्राहकों को कैशलेस सुविधा देना बंद कर देंगे.
स्टार हेल्थ पहले से ही आलोचना के घेरे में है. काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी के खिलाफ 13,308 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 10,000 से अधिक दावे आंशिक या पूरी तरह खारिज करने से जुड़ी थीं.
अस्पतालों ने कंपनी पर जबरन टैरिफ कटौती, अप्रूव्ड दावों पर मनमानी कटौती और बिना सूचना कैशलेस सेवाएं रोकने के आरोप लगाए हैं. AHPI का कहना है कि इस तरह की प्रथाओं से मरीजों और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी हो रही है.
बीमा कंपनियों का पलटवार
दूसरी ओर, बीमा कंपनियां अस्पतालों पर बिल फुलाने और अत्यधिक शुल्क लेने का आरोप लगा रही हैं. उनका कहना है कि कई बार अस्पताल इलाज की लागत का सही औचित्य नहीं बताते और बीमा कंपनियों को अत्यधिक खर्च वहन करना पड़ता है.
GI Council ने कहा, “टैरिफ और बिलिंग को लेकर बातचीत सामान्य कारोबारी प्रक्रिया है, लेकिन इसे कभी भी मरीजों की देखभाल को प्रभावित करने का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए.”
सुलह की कोशिशें नाकाम
GI Council ने 2 सितंबर को AHPI के साथ बैठक कर विवाद सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन AHPI ने बैठक टाल दी और नई तारीख तय नहीं की. इसके बावजूद एसोसिएशन ने चेतावनी जारी कर दी, जिसके बाद परिषद ने उस पर “सहयोग की बजाय टकराव चुनने” का आरोप लगाया.
काउंसिल ने स्पष्ट किया कि स्टार हेल्थ के सभी पॉलिसीधारकों को कवरेज और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी. लेकिन अगर कैशलेस सुविधा निलंबित होती है, तो परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर भारी एडवांस जमा करना पड़ेगा.
यह भी पढ़ें- GST सुधारों से MSME सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा, विकास और रोजगार की रफ्तार बढ़ेगी