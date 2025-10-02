ETV Bharat / business

GHCL ने सस्ते चीनी आयात से मुनाफा कम होने के कारण डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की

नई दिल्ली: भारत की दूसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश उत्पादक कंपनी GHCL लिमिटेड ने सरकार से चीन और अन्य वैश्विक निर्यातकों से सोडा ऐश के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की है. कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) आर एस जालान ने बताया कि सस्ते आयात घरेलू बाजार में भरने से स्थानीय उत्पादकों का मुनाफा घट रहा है और उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है.

आयात और बाजार पर दबाव

GHCL के अनुसार, आयात हिस्सेदारी ऐतिहासिक 15 प्रतिशत से बढ़कर अब 25-26 प्रतिशत हो गई है. चीन, तुर्की, अमेरिका और केन्या जैसे देशों के कम लागत वाले प्राकृतिक भंडार घरेलू उद्योग के लिए चुनौती बने हुए हैं. भारत वैश्विक सोडा ऐश की मांग का केवल 6 प्रतिशत ही पूरा करता है, लेकिन यह सालाना 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है.

सरकार से कदमों की मांग

MD आर एस जालान ने कहा, "हमने वैश्विक कंपनियों द्वारा की जा रही डंपिंग से सुरक्षा के लिए सरकार से संपर्क किया है. एंटी-डंपिंग ड्यूटी अल्पकालिक सुरक्षा का तरीका है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है." उन्होंने जोर दिया कि भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ानी होगी.

घरेलू उत्पादन और वित्तीय स्थिति

GHCL वर्तमान में 98 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है, जो मजबूत घरेलू मांग को दर्शाता है. कंपनी ने लागत दक्षता के माध्यम से 2026 की पहली तिमाही में सोडा ऐश की 19 प्रतिशत कीमत गिरावट को केवल 5 प्रतिशत मार्जिन की गिरावट तक सीमित रखा. एकल तिमाही का शुद्ध लाभ ₹145 करोड़, राजस्व ₹823 करोड़ रहा.