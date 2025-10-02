GHCL ने सस्ते चीनी आयात से मुनाफा कम होने के कारण डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की
GHCL ने सरकार से सोडा ऐश आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क की मांग की, घरेलू उद्योग दबाव में, उत्पादन और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर.
Published : October 2, 2025 at 2:02 PM IST
नई दिल्ली: भारत की दूसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश उत्पादक कंपनी GHCL लिमिटेड ने सरकार से चीन और अन्य वैश्विक निर्यातकों से सोडा ऐश के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की है. कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) आर एस जालान ने बताया कि सस्ते आयात घरेलू बाजार में भरने से स्थानीय उत्पादकों का मुनाफा घट रहा है और उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है.
आयात और बाजार पर दबाव
GHCL के अनुसार, आयात हिस्सेदारी ऐतिहासिक 15 प्रतिशत से बढ़कर अब 25-26 प्रतिशत हो गई है. चीन, तुर्की, अमेरिका और केन्या जैसे देशों के कम लागत वाले प्राकृतिक भंडार घरेलू उद्योग के लिए चुनौती बने हुए हैं. भारत वैश्विक सोडा ऐश की मांग का केवल 6 प्रतिशत ही पूरा करता है, लेकिन यह सालाना 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है.
सरकार से कदमों की मांग
MD आर एस जालान ने कहा, "हमने वैश्विक कंपनियों द्वारा की जा रही डंपिंग से सुरक्षा के लिए सरकार से संपर्क किया है. एंटी-डंपिंग ड्यूटी अल्पकालिक सुरक्षा का तरीका है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है." उन्होंने जोर दिया कि भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ानी होगी.
घरेलू उत्पादन और वित्तीय स्थिति
GHCL वर्तमान में 98 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है, जो मजबूत घरेलू मांग को दर्शाता है. कंपनी ने लागत दक्षता के माध्यम से 2026 की पहली तिमाही में सोडा ऐश की 19 प्रतिशत कीमत गिरावट को केवल 5 प्रतिशत मार्जिन की गिरावट तक सीमित रखा. एकल तिमाही का शुद्ध लाभ ₹145 करोड़, राजस्व ₹823 करोड़ रहा.
वैश्विक बाजार की स्थिति
वैश्विक सोडा ऐश उत्पादन में चीन का प्रभुत्व 45 प्रतिशत है. पिछले दो वर्षों में इनर मंगोलिया में 1 करोड़ टन अतिरिक्त अधिशेष के कारण बाजार कम लागत वाली आपूर्ति से भरा हुआ है. MD ने कहा, "वे किसी भी कीमत पर डंप करना चाहते हैं."
भविष्य की योजना और मांग
GHCL भारत की सौर ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं पर भरोसा कर रही है. सरकार के 119 गीगावाट से 300 गीगावाट तक सौर क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य के चलते अगले 5 वर्षों में 10 लाख टन अतिरिक्त मांग बढ़ने का अनुमान है. कंपनी गुजरात में ₹6,500 करोड़ के ग्रीनफील्ड प्लांट के माध्यम से उत्पादन को दोगुना कर 22 लाख टन सालाना करने की योजना बना रही है.
कंपनी के पास बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे प्राकृतिक निर्यात बाजार भी हैं. GHCL निरंतर लागत अनुकूलन और बेहतर ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करके घरेलू और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयास कर रही है.
