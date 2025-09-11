गौतम अडानी के अमेरिकी धोखाधड़ी मामले को सुलझाने की कोशिशें ठप, भारत-अमेरिका तनाव के बीच अटकी राह
आरोप लगाया था कि अडानी और अन्य प्रतिवादियों ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 250 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना चलाई.
Published : September 11, 2025 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे अमेरिकी धोखाधड़ी मामले को लेकर समझौते की कोशिशें ठप पड़ गई हैं. मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अडानी समूह और अमेरिकी अधिकारियों के बीच जारी वार्ता हाल के महीनों में रुक गई है. इसका कारण भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ता तनाव और रूस, पाकिस्तान सहित कई भू-राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद बताए जा रहे हैं.
ट्रंप प्रशासन ने अडानी के प्रतिनिधियों, जिनमें अमेरिका के वरिष्ठ वकील भी शामिल हैं, को संकेत दिया है कि जब तक द्विपक्षीय तनाव बना रहेगा, तब तक कथित रिश्वतखोरी मामले में किसी समझौते की संभावना नहीं है. इस बीच, संघीय अभियोजक जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और 2024 के अंत तक आपराधिक मामले के सार्वजनिक होने की उम्मीद है.
एसईसी और न्याय विभाग की कार्रवाई
अडानी पर अमेरिकी न्याय विभाग के साथ-साथ प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने भी दीवानी मुकदमा दायर किया है. अगस्त में दायर फाइलिंग के अनुसार, SEC अभी भी अडानी को कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है और इसके लिए भारतीय अधिकारियों से सहायता भी मांगी गई है.
रिश्वतखोरी के आरोप और वैश्विक झटका
नवंबर 2024 में अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि अडानी और अन्य प्रतिवादियों ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 250 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना चलाई. हालांकि अडानी समूह इन आरोपों से लगातार इनकार कर रहा है. मामले के चलते अडानी की अमेरिका यात्रा सीमित हो गई है और कई अंतरराष्ट्रीय सौदे भी प्रभावित हुए हैं.
फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटलएनर्जीज़ ने साफ कर दिया है कि जब तक मामले का समाधान नहीं होता, वह अडानी समूह को नई वित्तीय सहायता नहीं देगी. इसी तरह, समूह को केन्या में 2.6 अरब डॉलर के हवाई अड्डे और पारेषण अनुबंध गंवाने पड़े. वहीं, अमेरिका में प्रस्तावित 10 अरब डॉलर का निवेश भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.
राजनीतिक समीकरण और कारोबारी असर
हालांकि हाल के दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "महान प्रधानमंत्री" बताते हुए मित्र कहा है और भारत में नए राजदूत की नियुक्ति की है, लेकिन द्विपक्षीय टैरिफ और भू-राजनीतिक विवाद इस मामले की दिशा तय कर रहे हैं.
अडानी समूह ने भारत में बड़े अधिग्रहणों और वैश्विक ऋणदाताओं से पूंजी जुटाकर अपनी स्थिति को आंशिक रूप से सुधारा है. बावजूद इसके, रिश्वतखोरी जांच अभी भी एक प्रमुख नियामकीय बाधा बनी हुई है, जो समूह की वैश्विक विस्तार योजनाओं और अमेरिकी पूंजी बाजार तक पहुंच पर साया डाल रही है.
