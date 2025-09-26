ETV Bharat / business

ट्रेन टिकट से लेकर NPS तक, अगले महीने हो सकते हैं ये बदलाव, जानें आप पर क्या पड़ेगा प्रभाव

ट्रेन टिकट से लेकर NPS तक अक्टूबर में होंगे कई बदलाव ( सांकेतिक तस्वीर )

Published : September 26, 2025

नई दिल्ली: अगले महीने यानी अक्टूबर से कई ऐसे बदलाव होंगे, जिनका सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब या फिर उनके लाइफस्टाइल पर पड़े. इन नियमों में रेलवे टिकट से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े रूल्स शामिल हैं. साथ LPG गैस की कीमतों में भी बदलाव दिखाई देखा. इसका असर भी अपकी जेब पर ही पडे़गा, तो चलिए अब आपको अगले महीने नियमों में होने वाले पांच ऐसे बदलाव के बारे में बताते हैं, जिनका सीधा असर आप पर होगा. टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव

1 अक्टूबर 2025 से रेलवे एक नई पॉलिसी लागू करने जा रहा है. इसके तहत रिजर्व्ड जनरल टिकट IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए बुक करते समय रिजर्वेशन खुलने के पहले आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रिजर्वेशन सिस्टम का फायदा रियल यूजर्स तक पहुंचे. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क

इसके अलावा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) नाम का नया रूल ला रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है. इसके तहत नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स एक ही PAN या PRAN के तहत कई स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे.