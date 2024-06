ETV Bharat / business

क्या टेक कंपनियों का बुरा दौर खत्म हो गया? जानें Accenture के Q3 नतीजों का इंडियन IT स्टॉक पर असर - IT stocks jump in India

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jun 21, 2024, 11:49 AM IST