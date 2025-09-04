ETV Bharat / business

GST 2.0: टाटा नेक्सन से मारुति सुजुकी स्विफ्ट तक सस्ती हो जाएंगी लोकप्रिय कारें - GST SLAB REDUCE

सभी कारों के लिए जीएसटी दर 28 प्रतिशत है, लेकिन सेस रेट अलग-अलग होता है और कुल टैक्स भार में अंतर लाता है.

GST
जीएसटी 2.0 के तहत सस्ती हो जाएंगी ये लोकप्रिय कारें (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 2:14 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधावर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में बदलाव कर दिए, जो 22 सितंबर से लागू होंगे. इन बदलावों के साथ ही कई लोकप्रिय कारों की कीमतों में कटौती होने वाली है. फिलहाल कारों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है, लेकिन नए बदलावों के बाद यह टैक्स प्रतिशत घटकर 18 फीसदी रह जाएगा.

बता दें कि छोटी कारें परंपरागत रूप से भारतीय यात्री वाहन बाजार की रीढ़ रही हैं. इतना ही नहीं यह मंदी और सिकुड़ते बाजार का सामना कर रही थीं. हालाँकि, नई टैक्स सिस्टम के साथ, इसमें सुधार की उम्मीद है.

जीएसटी 2.0 से ऑटो उद्योग को क्या लाभ होगा?
नई जीएसटी नीति के तहत ज्यादातर छोटी और मध्यम आकार की कारों को 18 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है. हालांकि, लग्जरी कारों पर 40 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. टैक्स में बढ़ोतरी के बावजूद, लग्जरी कारों पर मौजूदा व्यवस्था की तुलना में टैक्स की दर कम रहेगी.

मौजूदा व्यवस्था के तहत, 1,200 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी पेट्रोल कारों पर वर्तमान में 28 प्रतिशत जीएसटी और 1 फीसदी सेस लगता है. वहीं, 1,500 सीसी से अधिक और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी डीजल कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 3 फीसदी सेस लगता है.

इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर सभी कारों के लिए जीएसटी दर 28 प्रतिशत है, लेकिन सेस रेट अलग-अलग होता है और कुल टैक्स भार में अंतर लाता है. 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और 4 मीटर से अधिक लंबाई वाली एसयूवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 फीसदी सेस सहित 50 पर्सेंट की भारी दर से टैक्स लगाया जाता है. जीएसटी दर संशोधन के साथ, सरकार ने कारों के लिए टैक्स सिस्टम को सरल बना दिया है।

लोकप्रिय कारें जो सस्ती हुईं
मारुति सुजुकी ऑल्टो K10: यह भारत की सबसे किफायती कार है और कुछ चुनिंदा 1.0- लीटर पेट्रोल इंजन वाली हैचबैक कारों में से एक है. यह निजी और टैक्सी सेवा दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय है. संशोधित GST के साथ ऑल्टो K10 की कीमत में कमी आएगी. इसकी कीमत 4.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर लगभग 3.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिज़्री: मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिज़्री दो लोकप्रिय कारों पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत GST लगेगा. इन कारों की कीमतों में लगभग 60,000 रुपये की कमी आने की उम्मीद है.

हुंडई ग्रैंड i10: यह कार एक एंट्री लेवल हैचबैक है. GST 2.0 के लागू होने के बाद 1.2-लीटर इंजन वाली इस छोटी हैचबैक की कीमत 5.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर लगभग 5.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाने की संभावना है.

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो: 1.0-लीटर इंजन वाली एक और किफायती मारुति हैचबैक की कीमत में कटौती होगी. 4.26 लाख रुपये की कीमत वाली इस कार की कीमत अब जीएसटी दर में बदलाव के साथ 3.83 लाख रुपये हो सकती है.

टाटा टियागो: इस कार को देश की सबसे सुरक्षित एंट्री-लेवल हैचबैक में से एक माना जाता है. 1.2-लीटर इंजन से चलने वाली इस हैचबैक में मजबूत निर्माण गुणवत्ता, ग्लोबल एनसीएपी 4-स्टार सुरक्षा रेटिंग और कई अपमार्केट फीचर्स हैं. जीएसटी में कटौती के बाद टियागो की शुरुआती कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर 5.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.

रेनॉल्ट क्विड: रेनॉल्ट क्विड इस फ्रांसीसी कंपनी की एकमात्र हैचबैक है. रिवाइज जीएसटी दरों के साथ, क्विड की कीमत में लगभग 40,000 रुपये की कमी आ सकती है.

टाटा नेक्सन: भारत में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक, टाटा नेक्सन की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी. इसके बेस मॉडल की कीमतों में लगभग 80,000 रुपये की कमी आ सकती है.

