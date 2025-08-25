ETV Bharat / business

महंगाई नियंत्रण से लेकर वैश्विक टैरिफ तक, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का FIBAC 2025 में बड़ा संदेश - RBI GOVERNOR FIBAC 2025

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FIBAC 2025 में निवेश, आर्थिक विकास, महंगाई नियंत्रण और बैंकिंग सुधार पर जोर देते हुए भारत की मजबूती दिखाई.

Etv Bharat
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read

मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को FIBAC 2025 कार्यक्रम में देश के बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रमुखों को संबोधित करते हुए निवेश चक्र तेज करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक माहौल अस्थिर है और व्यापार में अनिश्चितता के चलते वित्तीय निगरानी बेहद जरूरी है.

गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारत का लोन बाजार बड़े दबाव में है, इसलिए बैंकों और एनबीएफसी पर सख्त निगरानी रखना आवश्यक है ताकि देश की वित्तीय स्थिरता बनी रहे. उन्होंने निवेशकों और कंपनियों से आग्रह किया कि वे मिलकर “उत्साह” पैदा करें और निवेश चक्र को गति दें.

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली
मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत मौद्रिक नीति, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कंपनियों की ठोस बैलेंस शीट के कारण सुरक्षित और लचीली है. उन्होंने बताया कि देश के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि 11 महीने के आयात को कवर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में भारत विकास की नई सीमाएँ तय करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है.

महंगाई नियंत्रण और विकास पर जोर
आरबीआई गवर्नर ने महंगाई पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) महंगाई पर नियंत्रण रखते हुए विकास को प्राथमिकता देगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ब्याज दरों और मौद्रिक नीतियों से देश की आर्थिक गति प्रभावित न हो.

ट्रंप टैरिफ पर RBI का बयान
मल्होत्रा ने अमेरिकी टैरिफ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 50% टैक्स अभी लागू नहीं हुआ है. बातचीत जारी है और यदि समझौता होता है, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा.

बैंकिंग सेक्टर और तकनीकी नवाचार
गवर्नर ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा में सुधार और तकनीकी नवाचार जैसे एआई और मशीन लर्निंग पर निवेश करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि ये कदम वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित, तेज़ और पारदर्शी बनाएंगे.

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का भाषण निवेशकों, व्यवसायों और आम नागरिकों के लिए भरोसे का संदेश है. उनका कहना है कि भारत अब सिर्फ संभलकर चलने के दौर से बाहर निकलकर तेज़ी से विकास और नई ऊंचाइयां छूने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यह भी पढ़ें- देश में कोयला आयात बढ़ा, जून तिमाही में 76.40 मिलियन टन हुआ आयात

मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को FIBAC 2025 कार्यक्रम में देश के बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रमुखों को संबोधित करते हुए निवेश चक्र तेज करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक माहौल अस्थिर है और व्यापार में अनिश्चितता के चलते वित्तीय निगरानी बेहद जरूरी है.

गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारत का लोन बाजार बड़े दबाव में है, इसलिए बैंकों और एनबीएफसी पर सख्त निगरानी रखना आवश्यक है ताकि देश की वित्तीय स्थिरता बनी रहे. उन्होंने निवेशकों और कंपनियों से आग्रह किया कि वे मिलकर “उत्साह” पैदा करें और निवेश चक्र को गति दें.

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली
मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत मौद्रिक नीति, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कंपनियों की ठोस बैलेंस शीट के कारण सुरक्षित और लचीली है. उन्होंने बताया कि देश के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि 11 महीने के आयात को कवर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में भारत विकास की नई सीमाएँ तय करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है.

महंगाई नियंत्रण और विकास पर जोर
आरबीआई गवर्नर ने महंगाई पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) महंगाई पर नियंत्रण रखते हुए विकास को प्राथमिकता देगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ब्याज दरों और मौद्रिक नीतियों से देश की आर्थिक गति प्रभावित न हो.

ट्रंप टैरिफ पर RBI का बयान
मल्होत्रा ने अमेरिकी टैरिफ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 50% टैक्स अभी लागू नहीं हुआ है. बातचीत जारी है और यदि समझौता होता है, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा.

बैंकिंग सेक्टर और तकनीकी नवाचार
गवर्नर ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा में सुधार और तकनीकी नवाचार जैसे एआई और मशीन लर्निंग पर निवेश करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि ये कदम वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित, तेज़ और पारदर्शी बनाएंगे.

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का भाषण निवेशकों, व्यवसायों और आम नागरिकों के लिए भरोसे का संदेश है. उनका कहना है कि भारत अब सिर्फ संभलकर चलने के दौर से बाहर निकलकर तेज़ी से विकास और नई ऊंचाइयां छूने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यह भी पढ़ें- देश में कोयला आयात बढ़ा, जून तिमाही में 76.40 मिलियन टन हुआ आयात

For All Latest Updates

TAGGED:

RBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRAFIBAC 2025भारत की अर्थव्यवस्थाट्रंप टैरिफ प्रभावRBI GOVERNOR FIBAC 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.