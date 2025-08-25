मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को FIBAC 2025 कार्यक्रम में देश के बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रमुखों को संबोधित करते हुए निवेश चक्र तेज करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक माहौल अस्थिर है और व्यापार में अनिश्चितता के चलते वित्तीय निगरानी बेहद जरूरी है.

गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारत का लोन बाजार बड़े दबाव में है, इसलिए बैंकों और एनबीएफसी पर सख्त निगरानी रखना आवश्यक है ताकि देश की वित्तीय स्थिरता बनी रहे. उन्होंने निवेशकों और कंपनियों से आग्रह किया कि वे मिलकर “उत्साह” पैदा करें और निवेश चक्र को गति दें.

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली

मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत मौद्रिक नीति, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कंपनियों की ठोस बैलेंस शीट के कारण सुरक्षित और लचीली है. उन्होंने बताया कि देश के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि 11 महीने के आयात को कवर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में भारत विकास की नई सीमाएँ तय करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है.

महंगाई नियंत्रण और विकास पर जोर

आरबीआई गवर्नर ने महंगाई पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) महंगाई पर नियंत्रण रखते हुए विकास को प्राथमिकता देगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ब्याज दरों और मौद्रिक नीतियों से देश की आर्थिक गति प्रभावित न हो.

ट्रंप टैरिफ पर RBI का बयान

मल्होत्रा ने अमेरिकी टैरिफ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 50% टैक्स अभी लागू नहीं हुआ है. बातचीत जारी है और यदि समझौता होता है, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा.

बैंकिंग सेक्टर और तकनीकी नवाचार

गवर्नर ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा में सुधार और तकनीकी नवाचार जैसे एआई और मशीन लर्निंग पर निवेश करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि ये कदम वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित, तेज़ और पारदर्शी बनाएंगे.

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का भाषण निवेशकों, व्यवसायों और आम नागरिकों के लिए भरोसे का संदेश है. उनका कहना है कि भारत अब सिर्फ संभलकर चलने के दौर से बाहर निकलकर तेज़ी से विकास और नई ऊंचाइयां छूने के लिए पूरी तरह तैयार है.

