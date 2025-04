ETV Bharat / business

रिटायरमेंट के बाद करें ये काम, बुढ़ापे में नहीं होगी पैसे की कमी - WHAT TO DO AFTER RETIREMENT

रिटायरमेंट के बाद क्या करें? ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 22, 2025 at 4:45 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: उम्र भले ही एक संख्या हो, लेकिन 60 साल की ओर बढ़ रहे लोगों के लिए यह आकर्षक नहीं है. नौकरीपेशा लोगों के लिए तो यह और भी आकर्षक नहीं है, जो अनुभव और योग्यता से भरपूर होने के बावजूद रिटायर होने पर अपना बैग पैक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. हालांकि,कई बार लंबी उम्र और अतिरिक्त आय की आवश्यकत के कारण रिटायर लोग नौकरियों की तलाश शुरू कर देते हैं. अगर आप भी रिटायर हो चुके और कोई ऐसा काम देख रहे हैं, जिसे आप कर सकें और कुछ पैसा कमा सकें तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही ऑप्शन बताने जा रहे हैं. रिटायरमेंट के बाद क्या करें?

अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में रिटायरमेंट के बाद पैसे कैसे कमाए जाएं, तो संभावनाएं बहुत हैं. शिक्षण और परामर्श से लेकर ऑनलाइन काम और उद्यमिता तक, रिटायरमेंट के बाद की नौकरियां लचीलापन और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का मौका देती हैं. फ्रीलांसिंग और कंस्लटेंट

कई सालों तक काम करने के बाद आपके पास बहुत सारा अनुभव और ज्ञान होता है. इसके आधार पर आप फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग का काम कर सकते हैं. फ्रीलांसिंग में आप जितना चाहें उतना या जितना कम चाहें उतना काम कर सकते हैं. छोटा व्यवसाय शुरू करें

भारत में कई लोग रिटायरमेंट के बाद छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं. इससे आप अपने बॉस बन सकते हैं और अपनी स्पीड से काम कर सकते हैं. इसके अलावा आप कम निवेश से शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं. निवेश और पैसिव इनकम

अगर आपको नहीं पता कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, तो आप उन चीजों में निवेश करके पैसा कमा सकते हैं जो आपको स्थिर आय देती हैं. इसे पैसिव इनकम कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आप शुरुआती निवेश के बाद ज़्यादा कुछ किए बिना ही पैसा कमा सकते हैं.

ऑनलाइन टीचिंग और मेंटरिंग

भारत में रिटायरमेंट के बाद टीचिंग सबसे कम तनाव वाली नौकरियों में से एक है. अगर आपको टीचिंग पसंद है, तो आप ऑनलाइन ट्यूटर या मेंटर बन सकते हैं. कई छात्रों और युवा पेशेवरों को अपनी पढ़ाई या करियर में मदद की जरूरत होती है. आप उन विषयों को पढ़ा सकते हैं जिनमें आप अच्छे हैं या ऐसे लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें आपके क्षेत्र में सलाह की जरूरत है. डिजिटल और रिमोट वर्क

तकनीक ने घर से भी कहीं से भी काम करना आसान बना दिया है. आज पैसे कमाने के कई डिजिटल तरीके हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कमाने के लिए क्या करें, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कंटेंट बनाने, प्रोडक्ट बेचने या सर्विस देने के लिए कर सकते हैं. ड्राइविंग और कार रेंटल

अगर आपके पास कार है और आपको ड्राइविंग पसंद है, तो आप ड्राइविंग सेवाएं देकर या अपनी कार किराए पर देकर पैसे कमा सकते हैं. कई लोगों को छोटी यात्राओं, एयरपोर्ट पिक-अप या विशेष आयोजनों के लिए ड्राइवरों की जरूरत होती है और आप उन्हें अपनी सेवाएं दे सकते हैं. प्रॉपर्टी किराए पर दें

अगर आपके पास दूसरा घर या सिर्फ़ एक खाली कमरा है, तो आप उसे किराए पर देकर पैसे कमा सकते हैं. भारत में कई रिटायर लोग अपनी अतिरिक्त संपत्ति को आय के एक स्थिर सोर्स में बदल रहे हैं. आप इसे किराएदारों को लंबे समय के लिए या यात्रियों को कम समय के लिए किराए पर दे सकते हैं. यह भारत में रिटायरमेंट के बाद सबसे कम तनाव वाली नौकरियों में से एक है. कृषि से जुडे़ काम करें

यदि आपके पास जमीन है, तो कृषि पैसे कमाने का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, और यह सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले कई नौकरी के अवसरों में से एक है. भारत में कई रिटायर लोग आय के सोर्स के रूप में जैविक खेती, पशुपालन या यहां तक कि ग्रीनहाउस खेती की ओर रुख कर रहे हैं. यह भी पढ़ें- गलत बिलिंग के कारण उबर पर अमेरिका में एक्शन, जानें भारत में कितनी है कैंसिलेशन फीस, कितना मिलता है रिफंड ?