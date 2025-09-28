ETV Bharat / business

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

एफपीआई ने भारतीय शेयरों से 16,422 करोड़ रुपये निकाले, डॉलर-रुपये में गिरावट, आईटी और फार्मा सेक्टर दबाव, धारणा बदलने की संभावना.

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच एफपीआई ने निकाले 16,422 करोड़ रुपये
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 10:51 AM IST

मुंबई: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने पिछले हफ़्ते भारतीय शेयर बाजार से 16,422 करोड़ रुपये की बड़ी निकासी की. इस बिकवाली के पीछे अमेरिकी सरकार के नए नीतिगत उपाय और मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताएं मानी जा रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि हाल की बिकवाली ने बाजार पर दबाव डाला है, निकट भविष्य में एफपीआई धारणा में बदलाव की संभावना बनी हुई है.

एफपीआई निवेशकों की चिंताओं का मुख्य कारण नए H-1B वीज़ा आवेदनों पर 1,00,000 डॉलर का शुल्क और ब्रांडेड दवाओं पर उच्च शुल्क है. इन नीतिगत परिवर्तनों से भारतीय आईटी और फार्मास्युटिकल सेक्टर में आय पर दबाव बढ़ गया है. लगातार बिकवाली के कारण बीते सात महीनों में बेंचमार्क सूचकांक में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई, और डॉलर के मुकाबले भारतीय शेयर बाजार इस साल अब तक उभरते बाजारों से लगभग 26 प्रतिशत पीछे रहे.

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने बताया कि पिछले एक साल में एफपीआई ने भारत से कुल 21 अरब डॉलर निकाले हैं, जो उभरते बाजारों में सबसे बड़ी निकासी है. उन्होंने कहा कि इस बहिर्वाह ने डॉलर के मुकाबले रुपये में 3.5 प्रतिशत की गिरावट में भी योगदान दिया है. उन्होंने आगे कहा कि भारत में उच्च मूल्यांकन और धीमी आय वृद्धि एफपीआई निकासी के प्रमुख कारण हैं.

विशेषज्ञों ने बताया कि 2025 के पहले तीन महीनों में एफपीआई विक्रेता रहे, इसके बाद अगले तीन महीनों में वे खरीदार बने. लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में फिर से वे विक्रेता बने हैं. अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्यह्रास भी इस दबाव को बढ़ा रहा है.

हालांकि, सकारात्मक संकेत भी हैं. रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल बुकिंग, कम जीएसटी दरें और सस्ते ऋण ने ऑटोमोटिव और व्हाइट गुड्स सेक्टर में सुधार को बढ़ावा दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आय वृद्धि में तेजी आएगी, जिसे बाजार और एफपीआई नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे. रुपये में और गिरावट की संभावना कम हो गई है.

डॉ. विजयकुमार ने कहा, “यह मान लेना सही होगा कि हम एफपीआई निकासी के निम्नतम स्तर के करीब हैं. भारत में आय वृद्धि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही से तेज होने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2027 तक इसमें और गति आएगी.”

विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियादी स्थिति और तेजी से बढ़ती घरेलू मांग से एफपीआई निवेशकों की धारणा बदल सकती है और बाजार में संतुलन लौट सकता है.

