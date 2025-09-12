ETV Bharat / business

GST कटौती का सीधा लाभ MRP पर नहीं मिलेगा, जानें इसकी वजह

FMCG कंपनियों का कहना है कि MRP घटाने से खुदरा विक्रेताओं के लिए हिसाब-किताब जटिल हो जाएगा और छोटे सिक्कों के लेन-देन में समस्या आएगी.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 4:41 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियों ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को स्पष्ट किया है कि वे हालिया GST कटौती का लाभ सीधे खुदरा कीमतों (MRP) में नहीं दिखा पाएंगी. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय उपभोक्ता लंबे समय से ₹5, ₹10 और ₹20 के निश्चित मूल्य बैंड में उत्पाद खरीदने के आदी हैं. ऐसे में अगर कीमत 20 रुपये से घटाकर लगभग 18 रुपये कर दी जाती है, तो यह उपभोक्ताओं के लिए असामान्य प्रतीत होगा.

कीमत घटाना व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण
FMCG कंपनियों का कहना है कि MRP घटाने से खुदरा विक्रेताओं के लिए हिसाब-किताब जटिल हो जाएगा और छोटे सिक्कों के लेन-देन में भी समस्या आएगी. इसी कारण कंपनियाँ पैक का आकार बढ़ाने का विकल्प चुन रही हैं.

पैक साइज बढ़ाकर उपभोक्ताओं को लाभ
कंपनियों ने मनीकंट्रोल को बताया कि वे पैक का वजन बढ़ाएँगी और कीमत जस की तस रखेंगे. उदाहरण के लिए, ₹20 के बिस्कुट पैक का आकार पहले जितना था, अब उसे बढ़ाकर अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा.

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के CFO ऋषभ जैन ने कहा कि कंपनी GST कटौती का लाभ पूरी तरह उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए “आवेग पैक” में ग्रामेज वृद्धि का विकल्प अपनाएगी. एक आवेग पैक आमतौर पर ऐसा उत्पाद होता है जिसकी पैकेजिंग spontaneous या अनियोजित खरीद को प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन की जाती है.

सरकार के संभावित दिशानिर्देश
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के अधिकारी संकेत दे रहे हैं कि सरकार जल्द ही दिशानिर्देश जारी कर सकती है ताकि FMCG कंपनियाँ अनजाने में मुनाफाखोरी (unintentional profiteering) न करें.

उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
डाबर इंडिया के CEO मोहित मल्होत्रा ने मनीकंट्रोल को बताया कि कंपनियाँ GST कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक जरूर पहुँचाएँगी, जिससे खपत में तेजी आएगी.

BCG के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीनियर पार्टनर नमित पुरीत का मानना है कि कीमतों में बदलाव मामूली रहेगा, लेकिन ₹5 और ₹10 के पैक में उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा मिलेगी.

दैनिक उपयोग की FMCG वस्तुएँ अब 5% स्लैब में
56वीं GST परिषद ने अधिकांश दैनिक उपयोग की FMCG वस्तुओं को 12% या 18% स्लैब से घटाकर 5% स्लैब में लाने की मंजूरी दी. नई संरचना में 18% की मानक दर, 5% की मेरिट दर और कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% की डी-मेरिट दर लागू होगी.

FMCG कंपनियों का यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ उनके खरीद व्यवहार और ब्रांड की कीमत संरचना को बनाए रखने का प्रयास है. पैक साइज बढ़ाने से उपभोक्ता को मूल्य का लाभ मिलेगा, जबकि कंपनियों की ब्रांडिंग और मूल्य स्थिरता प्रभावित नहीं होगी.

