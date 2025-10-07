ETV Bharat / business

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GIFT IFSC में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और कारोबार में आसानी बढ़ेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 4:40 PM IST

मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को GIFT IFSC (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी) में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (Foreign Currency Settlement System) की शुरुआत की. इस प्रणाली से अब विदेशी मुद्रा के लेनदेन रियल-टाइम में निपटाए जा सकेंगे, जिससे तरलता प्रबंधन (liquidity management) में सुधार होगा और अनुपालन (compliance) सुनिश्चित किया जा सकेगा. अभी तक ऐसे लेनदेन के निपटान में 36 से 48 घंटे का समय लगता था.

सीतारमण ने कहा कि इस प्रणाली के परिचालन से GIFT सिटी अब हांगकांग, टोक्यो, मनीला जैसे चुनिंदा वैश्विक वित्तीय केंद्रों की श्रेणी में शामिल हो गई है, जहां स्थानीय स्तर पर विदेशी मुद्रा लेनदेन निपटाने की सुविधा उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि भारत के फिनटेक क्षेत्र ने न केवल भुगतान प्रणाली को डिजिटाइज किया है, बल्कि वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक भी बनाया है.

वित्त मंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में कहा, “भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक केंद्र है और वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल रियल-टाइम डिजिटल लेनदेन का लगभग आधा हिस्सा भारत में होता है.” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नीति हमेशा से “संतुलित दृष्टिकोण” अपनाने की रही है ताकि फिनटेक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके.

सीतारमण ने कहा कि सरकार का मकसद व्यवसाय, तकनीक और नवाचार को “सक्षम बनाना” है, बाधा डालना नहीं. हम चाहते हैं कि उद्योग अपनी रफ्तार से आगे बढ़े, और सरकार एक सहयोगी भूमिका में रहे.

उन्होंने यह भी बताया कि भारत अब USD 1.3 बिलियन के “इंडिया AI मिशन” के जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी कदम बढ़ा चुका है. यह मिशन देश की तकनीकी और नवाचार प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

हालांकि, वित्त मंत्री ने चेतावनी भी दी कि तकनीक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा, “AI जितना अवसर लेकर आया है, उतना ही खतरा भी छिपा है. यही तकनीक धोखे और फेक न्यूज फैलाने का जरिया बन सकती है.” उन्होंने बताया कि उनके खुद के कई डीपफेक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किए गए, जिनका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना था.

सीतारमण ने यह भी बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सरकार ने अब तक ₹4.31 लाख करोड़ की बचत की है. उन्होंने कहा कि अब सरकारी फंड सीधे असली लाभार्थियों तक पहुँचते हैं, न कि किसी “भूतिया इकाई” तक.

वित्त मंत्री के इस संबोधन ने स्पष्ट किया कि भारत तकनीकी प्रगति और पारदर्शी शासन के माध्यम से वैश्विक वित्त जगत में अपनी मजबूत स्थिति स्थापित कर रहा है.

