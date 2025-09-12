ETV Bharat / business

1 लाख की FD पर कितना मिलेगा ब्याज? जानें सरकारी और प्राइवेट बैंकों की ताजा ब्याज दरें

नई दिल्ली: एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त निवेश विकल्प है, जो सुरक्षित और तय रिटर्न की तलाश में हैं. यह छोटी अवधि में फाइनेंशियल टारगेट हासिल करने और लिक्विडिटी बैलेंस करने का भी अच्छा माध्यम है. हालांकि, फिक्स्ड डिपॉजिट में अधिक लाभ पाने के लिए यह जरूरी है कि निवेशक सही बैंक का चयन करें, क्योंकि अलग-अलग बैंकों में ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं.

BankBazaar के 5 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, हमने 1 करोड़ रुपये तक की एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर प्राइवेट और सरकारी बैंकों की सबसे अच्छी ब्याज दरों का विश्लेषण किया है. एक साल की एफडी में निवेश करने पर मिलने वाले रिटर्न का अंदाजा लगाने के लिए 1 लाख रुपये का उदाहरण दिया जा रहा है.

प्राइवेट बैंकों में सबसे अच्छी एफडी दरें

IndusInd Bank प्राइवेट बैंकों में सबसे अधिक ब्याज दर ऑफर कर रहा है. इस बैंक में एक साल की एफडी पर 7% की दर से ब्याज मिलता है. 1 लाख रुपये का निवेश इस बैंक में करने पर एक साल में यह राशि 1,07,000 रुपये हो जाएगी.

Kotak Mahindra Bank, Axis Bank और HDFC Bank प्राइवेट बैंक होने के बावजूद 6.60% ब्याज दर प्रदान कर रहे हैं. इन बैंकों में 1 लाख रुपये का निवेश एक साल बाद 1,06,600 रुपये हो जाएगा.

ICICI Bank 6.40% ब्याज दर देता है. इसका मतलब है कि 1 लाख रुपये का निवेश मैच्योरिटी पर 1,06,400 रुपये बन जाएगा.