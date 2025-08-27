हैदराबाद: आजकल हर शख्स अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है. वह चाहता है कि समय रहते अपनी फायनेंशियल कंडीशन को काफी मजबूत बना लिया जाए, जिससे किसी के सामने हाथ ना फैलाया जाएग. इसके लिए वह जल्द से जल्द सेविंग करना शुरू कर देता है. वैसे आज के जो हालात हैं, उसको देखते हुए नौकरीेपेशा युवा ज्यादा समझदार हो गए हैं.
वे हर दिन ऐसा करने को सोचते हैं ऐसा क्या किया जाए कि शौक भी पूरे हों और सेविंग भी ठीक-ठाक हो जाए. यह सब निर्भर करता है सही प्लानिंग. आइये जानते हैं कुछ तरीके, जिसको अपनाने से आज का युवा कम समय में ही अपनी फायनेंशियल कंडीशन को मजबूत बना सकते हैं.
- जल्द से जल्द शुरू करना होगा निवेश
निवेश को लेकर यह कहा जाता है कि जितनी जल्दी कोई शख्स इंवेस्टमेंट शुरू करेगा, उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा. अगर कोई युवा 20 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे पहली सैलरी के साथ ही निवेश करना शुरू कर देना चाहिए. आपका छोटा सा छोटा निवेश भी आगे चलकर आपको एक बड़ा फंड दे सकता है. आपको एक निश्चित अमाउंट के सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना होगा. यह आपको भविष्य में करोड़पति बना सकता है.
- इमरजेंसी फंड को लेकर रहे सतर्क
आपको सैलरी मिलने के साथ ही एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करना होगा. मुसीबत के समय यही पैसा काम आता है. आपको एक ऐसा सुरक्षा चक्र चाहिए, जो आपको राहत दे सके. समय कोई नहीं देख आया है. ना जाने कब नौकरी छूट जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अगर आपके पास यह इमरजेंसी फंड होगा तो आप मुश्किल समय को भी आसानी से काट लेंगे. किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा. आपको कम से कम 6 महीने का फंड बनाने का सोचना चाहिए.
- लोन से बचकर रहें
नई-नई नौकरी पाकर कुछ युवा अपने होश खो देते हैं और अनाप-शनाप पैसे खर्च कर देते हैं. कभी-कभी तो अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज तक भी ले लेते हैं. जिसकी ईएमआई भरते-भरते उनकी सैलरी खर्च हो जाती है. उसके बाद लोन का चक्कर शुरू हो जाता है. जोश में होश नहीं खोना चाहिए. ऐसे में संभलकर खर्च करें. जब आप कर्ज के जाल से मुक्त रहेंगे, तो सही से निवेश के बारे में सोच पाएंगे.
- एक ही जगह ना करें निवेश
सबकी देखादेखी निवेश नहीं करना चाहिए. इसके लिए सोचसमझ कर फैसले लेने होंगे. यह नहीं कि एक ही जगह सारे पैसे निवेश कर दें. आपको अलग-अलग जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोने या केंद्र की कुछ योजनाओं में भी निवेश करना होगा. कुछ योजनाएं तो बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं. ऐसे में आपके नुकसान नहीं होगा.
- एक ही इनकम पर मत रहें निर्भर
आज की भागमभाग भरी लाइफ में सभी लोग तमाम कोर्स करते हैं. वे चाहते हैं कि उनकी घर बैठे भी इनकम होती रहे. इसके लिए वे ऑनलाइन काम करने की भी सोचते हैं. इससे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है और दिमाग भी अच्छे से काम करता है. आदमी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने की कोशिश करता है.
