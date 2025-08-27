ETV Bharat / business

इन उपायों को अपनाएंगे तो कभी पास नहीं फटकेगी गरीबी, बुढ़ापा भी मौज से कटेगा, एक क्लिक में जानें सबकुछ - FINANCIAL TIPS

हैदराबाद: आजकल हर शख्स अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है. वह चाहता है कि समय रहते अपनी फायनेंशियल कंडीशन को काफी मजबूत बना लिया जाए, जिससे किसी के सामने हाथ ना फैलाया जाएग. इसके लिए वह जल्द से जल्द सेविंग करना शुरू कर देता है. वैसे आज के जो हालात हैं, उसको देखते हुए नौकरीेपेशा युवा ज्यादा समझदार हो गए हैं.

वे हर दिन ऐसा करने को सोचते हैं ऐसा क्या किया जाए कि शौक भी पूरे हों और सेविंग भी ठीक-ठाक हो जाए. यह सब निर्भर करता है सही प्लानिंग. आइये जानते हैं कुछ तरीके, जिसको अपनाने से आज का युवा कम समय में ही अपनी फायनेंशियल कंडीशन को मजबूत बना सकते हैं.