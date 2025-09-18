कर्मचारियों के लिए NPS से UPS में स्विच करने का अंतिम मौका, सरकार ने बढ़ाई समयसीमा, ये है नई डेडलाइन
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों से 30 सितंबर तक UPS चुनने का आग्रह किया, समय पर विकल्प चुनने से प्रोसेसिंग,पेंशन लाभ और टैक्स सुविधाएं सुनिश्चित होंगी.
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अपील की कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने का विकल्प 30 सितंबर, 2025 की अंतिम तिथि से पहले ही चुन लें, ताकि उनके अनुरोध समय पर संसाधित किए जा सकें.
अप्रैल 2025 से लागू होगी UPS
सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से UPS को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया है. यह स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन भुगतान (Assured Payouts) उपलब्ध कराएगी. मंत्रालय ने कहा कि जो कर्मचारी इस समय NPS में हैं, वे यदि 30 सितंबर 2025 तक UPS नहीं चुनते हैं तो उसके बाद UPS में शामिल होने का विकल्प नहीं मिलेगा.
अब तक 31,555 कर्मचारी जुड़े
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS में शामिल हो चुके हैं. UPS के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है. मंत्रालय ने कर्मचारियों से अपील की कि वे अंतिम समय पर आने वाली परेशानियों से बचने के लिए समय से पहले ही UPS का विकल्प चुन लें.
UPS से NPS में लौटने की सुविधा
वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त को घोषणा की थी कि UPS चुनने वाले कर्मचारियों को एक बार के लिए UPS से NPS में वापस लौटने की सुविधा दी जाएगी. यह वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा उन सभी कर्मचारियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने UPS चुना है. यह विकल्प सुपरएन्नुएशन (सेवानिवृत्ति) की तिथि से एक साल पहले तक, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से तीन महीने पहले तक प्रयोग किया जा सकता है.
अन्य लाभ भी होंगे उपलब्ध
सरकार ने UPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ देने की घोषणा की है. इसके अलावा, जो सरकारी कर्मचारी UPS का विकल्प चुनते हैं, वे CCS (Pension) Rules, 2021 या CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 के तहत भी लाभ के पात्र होंगे, यदि सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या विकलांगता/बीमारी के आधार पर सेवा से मुक्त कर दिए जाते हैं.
टैक्स लाभ भी मिलेगा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS पर वही आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स लाभ लागू होंगे, जो इस समय NPS पर मिलते हैं. इससे कर्मचारियों को टैक्स बचत का अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा. वित्त मंत्रालय का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर और भरोसेमंद पेंशन मिल सके, साथ ही उन्हें NPS जैसी लचीलापन और टैक्स छूट का लाभ भी मिलता रहे.
