वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और यह अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के कारण भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आर्थिक दृष्टि से रूसी तेल खरीदना जारी रखेगी, क्योंकि यह देश के आयात बिल में सबसे महंगी वस्तु है.

मीडिया से बातचीत में सीतारमण ने कहा, "सरकार का मुख्य ध्यान अब यह सुनिश्चित करना है कि 22 सितंबर से लागू होने वाली विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचे. 22 सितंबर के बाद हमारे पास बहुत काम है. यह एक बड़ी सतर्कता प्रक्रिया है और हमें विश्वास है कि इसका लाभ आम आदमी तक पहुँचेगा."

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार दरों में कटौती की निगरानी के लिए विभिन्न हितधारकों और उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत कर रही है. सभी उद्योग नेता इस बात के पक्ष में हैं कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि सांसद भी जमीनी स्तर पर दरों में कमी की निगरानी की जिम्मेदारी ले रहे हैं.

रूस से तेल खरीद को लेकर पश्चिमी देशों के दबाव के सवाल पर, सीतारमण ने कहा कि सरकार की खरीद नीति तेल की कीमत और रसद लागत जैसी आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है. उन्होंने स्पष्ट किया, "तेल विदेशी मुद्रा से संबंधित एक बड़ी वस्तु है और भारत के आयात बिल में सबसे महंगी वस्तु होने के कारण हम निस्संदेह रूसी तेल खरीदेंगे."

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से घरेलू मांग बढ़ेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से प्रभावित निर्यात को संतुलन मिलेगा. नई दो-स्लैब वाली प्रणाली (5% और 18%) अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करेगी. वहीं, पान मसाला, तंबाकू, वातित पेय, महंगी कारें, नौकाएँ और निजी विमान जैसी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर लागू रहेगा.

सीतारमण ने बताया कि पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करना सरल किया गया है, रिफंड तेजी से किए जा रहे हैं और अनुपालन लागत कम की गई है, जिससे एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर बोझ कम हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ महीने पहले उनसे जीएसटी ढांचे में सुधार के तरीकों पर चर्चा की थी, खासकर मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने और प्रणाली को सरल बनाने के लिए.

