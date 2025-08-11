ETV Bharat / business

टेंशन खत्म, सिर्फ 24 रुपये में फाइल करें इनकम टैक्स, एक क्लिक में जानिए सारा प्रॉसेस - INCOME TAX RETURNS IN JUST RS 24

इनकम टैक्स फाइल करने की समयसीमा अब नजदीक आ रही है. देर ना करें, समय रहते आईटीआर फाइल करें.

इनकम टैक्स फाइल करने की टेंशन खत्म (प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 1:54 PM IST

4 Min Read

मुंबई: देश के इनकम टैक्स फाइल करने वाले सभी उपभोक्ता इस समय परेशान हैं. ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाया जा सके. वहीं, टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स पेयर्स इसके लिए भारी-भरकम फीस भी भरते हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसे सभी लोगों की मुश्किलें अब आसान हो गई हैं. सीए और चार्टर्ड एकाउंटेट की बेतहाशा फीस से इन लोगों को मुक्ति मिलने जा रही है. बता दें, जियो फायनेंस ऐप ने इनकम टैक्स फाइल करने के लिए एक सुविधा प्रदान की है.

जियो-फायनेंस ऐप ने इन मुश्किलों को सरल बनाते हुए मात्र 24 रुपये में आईटीआर फाइल करने की सुविधा दी है. यह शुरुआती कीमत है. इस संबंध में जियों फायनेंस कंपनी ने आज सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि मात्र 24 रुपये से शुरू होने वाली यह सुविधा स्वयं-सेवा और विशेषज्ञ-सहायता दोनों विकल्प प्रदान करती है, जो एक सरल, निर्देशित और विश्वसनीय कर प्रबंधन अनुभव प्रदान करती है. इनकम टैक्स फाइल करने का नया मॉड्यूल टैक्सबडी, एक ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग और सलाहकार प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है.

कंपनी ने यह भी बताया कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य देशभर के लोगों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना और कर नियोजन को सरल, स्मार्ट और अधिक किफायती बनाना है. कंपनी ने इस ऐप को टैक्सबडी नाम दिया है. जियो ने यह सुविधा टैक्सबडी नाम के एक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर बनाया है, जो आईटीआर फाइल करने में अच्छी मानी जाती है.

ऐप में दो विशेषताएं
जानकारी के मुताबिक इस ऐप में में दो मुख्य विशेषताएं शामिल हैं, पहला टैक्स प्लानर और दूसरा टैक्स फाइलिंग. टैक्स प्लानर की बात करें तो यह आने वाले समय में आपको कितना टैक्स फाइल करना पड़ सकता है, इसका अंदाजा लगाता है और आपको सेविंग टिप्स भी देता है. वहीं, टैक्स फाइलिंग की बात करें तो इसमें पुराने और नए टैक्स सिस्टम की सारी शंकाएं मिटाता है. इसमें सभी को 80-C और 80-D के तहत टैक्स सेविंग में हेल्प करेगी. इस ऐप के इस्तेमाल करने से आपके समय और महंगी फीस से बचत होगी.

महज इतने रुपये में होगा इनकम टैक्स फाइल
अगर आप खुद अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, तो इसका दाम महज 24 रुपये है. वहीं, अगर आप एक्पर्ट की हेल्प चाहते हैं तो इसके लिए आपको 999 रुपये की फीस भरनी होगी. आप टैक्स फाइल करने के बाद रिफंड के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं. आपके पास मैसेस भी आएंगे.

जियो CEO ने दिया बयान
इस मामले पर जियो फायनेंस के सीईओ हितेश सेठिया ने कहा कि टैक्स फाइल करने की डेडलाइन पास आ रही है. ऐसे में लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं. इन्हीं सब से बचने के लिए हमारी कंपनी ने यह ऐप लॉन्च किया है. इसके साथ-साथ सालभर टैक्स की प्लानिंग करके लोग अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे. उन्होंने कहा कि आज का समय डिजिटल की ओर बढ़ रहा है. यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए अगला कदम है.

जानिए कैसे करेगा काम
इस ऐप को यूज करना काफी आसान है. जानकारी के मुताबिक इसमें इनकम डालने से लेकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने तक के हर स्टेप को काफी सुविधाजनक बनाया गया है. वहीं, टैक्स पेयर्स के लिए सही रिजीम चुनने में मदद मिलती है. सबसे आखिरी में आपका इनकम टैक्स रिटर्न तैयार हो जाता है. कहने का मतलब सारा प्रॉसेस काफी सरल है.

पढ़ें: ITR फाइल करने में इन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी, वरना बेकार हो जाएगा टैक्स भरना

