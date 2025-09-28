त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? ये बैंक दे रहे सस्ते लोन, ब्याज दर सिर्फ 7.6% से शुरू

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.80 – 9.70 10,090 – 10,550 1,000 रुपए तक

पंजाब नेशनल बैंक 7.85 – 9.70 10,102 – 10,550 0.25% तक (1,000 – 1,500 रुपए)

बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15 – 11.60 10,174 – 11,021 2,000 रुपए तक

केनरा बैंक 7.70 – 11.70 10,067 – 11,047 0.25% (1,000 – 5,000 रुपए), 30.09.2025 तक पूरी छूट

बैंक ऑफ इंडिया 7.85 – 12.15 10,102 – 11,160 0.25% तक (2,500 – 10,000 रुपए)

यूको बैंक 7.60 – 10.25 10,043 – 10,685 0.50% (5,000 रुपए)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.80 – 9.90 10,331 – 10,599 750 – 1,500 रुपए

आईडीबीआई बैंक 8.30 – 9.15 10,210 – 10,416 2,500 रुपए (30.09.2025 तक कोई शुल्क नहीं)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.70 – 12.00 10,067 – 11,122 0.25% तक (अधिकतम 15,000 रुपए)

इंडियन ओवरसीज बैंक 7.80 – 12.00 10,090 – 11,122 0.50% (500 – 5,000 रुपए)

आईसीआईसीआई बैंक 9.10 से ऊपर 10,403 से ऊपर 2% तक

एचडीएफसी बैंक 9.20 से ऊपर 10,428 से ऊपर 1% तक (3,500 – 9,000 रुपए)

कर्नाटक बैंक 8.95 – 11.64 10,367 – 11,031 0.60% तक (2,500 – 11,000 रुपए)

फेडरल बैंक 10.00 से ऊपर 10,624 से ऊपर 2,000 – 4,500 रुपए

पंजाब एंड सिन्ड बैंक 7.75 – 14.25 10,078 – 11,699 0.25% (1,000 – 15,000 रुपए)

इंडियन बैंक 7.75 – 9.85 10,078 – 10,587 1,000 रुपए

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.85 – 9.45 10,102 – 10,489 0.50% (2,000 – 20,000 रुपए)