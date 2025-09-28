ETV Bharat / business

त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? ये बैंक दे रहे सस्ते लोन, ब्याज दर सिर्फ 7.6% से शुरू

2025 के फेस्टिव सीजन में कार खरीदारों के लिए खुशखबरी है, बैंक आकर्षक कार लोन स्कीम पेश कर रहे हैं, ब्याज दरें 7.6% से शुरू.

सांकेतिक फोटो (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 12:57 PM IST

हैदराबाद: देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और यह वह समय होता है जब लोग आमतौर पर बड़ी और ज्यादा खरीदारी करने की योजना बनाते हैं. इसी को देखते हुए कई प्रमुख बैंकों ने कार लोन के लिए आकर्षक ऑफर्स की घोषणा की है. बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक और अन्य प्रमुख पब्लिक तथा प्राइवेट बैंक इस अवसर का लाभ उठाकर ग्राहकों को कम ब्याज दर, लंबी अवधि और प्रोसेसिंग फीस में छूट जैसे ऑफर्स दे रहे हैं.

बैंकों के कार लोन ऑफर्स की मुख्य विशेषताएं

त्योहारी सीजन के दौरान बैंकों ने कई विशेष लाभ ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए हैं. इसमें प्रमुख हैं.

  • कम ब्याज दरें: अधिकांश बैंक 5 साल के पीरियड के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के लोन पर 7.60% से 9.99% तक की दरें पेश कर रहे हैं.
  • प्रोसेसिंग फीस में छूट: कई बैंक प्रोसेसिंग फीस में 50% तक की रियायत दे रहे हैं. विशेष रूप से केनरा बैंक ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक रिटेल लोन फेस्टिवल के दौरान प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह से माफ करने की पेशकश की है.
  • लंबी अवधि विकल्प: ग्राहकों को 5 साल तक की ईएमआई सुविधा दी जा रही है, जिससे उन्हें मासिक किस्त का बोझ कम महसूस होगा.
  • अतिरिक्त रियायतें: मौजूदा होम लोन ग्राहक और बैंक के साथ कम से कम 6 महीने का संबंध रखने वाले ग्राहक 0.25% अतिरिक्त ब्याज रियायत पा सकते हैं.

प्रमुख बैंक और उनकी ब्याज दरें

ऋणदाता का नामब्याज दर (%) प्रति वर्षईएमआई (रुपये) सीमाप्रोसेसिंग शुल्क
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया7.80 – 9.7010,090 – 10,5501,000 रुपए तक
पंजाब नेशनल बैंक7.85 – 9.7010,102 – 10,5500.25% तक (1,000 – 1,500 रुपए)
बैंक ऑफ बड़ौदा8.15 – 11.6010,174 – 11,0212,000 रुपए तक
केनरा बैंक7.70 – 11.7010,067 – 11,0470.25% (1,000 – 5,000 रुपए), 30.09.2025 तक पूरी छूट
बैंक ऑफ इंडिया7.85 – 12.1510,102 – 11,1600.25% तक (2,500 – 10,000 रुपए)
यूको बैंक7.60 – 10.2510,043 – 10,6850.50% (5,000 रुपए)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया8.80 – 9.9010,331 – 10,599750 – 1,500 रुपए
आईडीबीआई बैंक8.30 – 9.1510,210 – 10,4162,500 रुपए (30.09.2025 तक कोई शुल्क नहीं)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र7.70 – 12.0010,067 – 11,1220.25% तक (अधिकतम 15,000 रुपए)
इंडियन ओवरसीज बैंक7.80 – 12.0010,090 – 11,1220.50% (500 – 5,000 रुपए)
आईसीआईसीआई बैंक9.10 से ऊपर10,403 से ऊपर2% तक
एचडीएफसी बैंक9.20 से ऊपर10,428 से ऊपर1% तक (3,500 – 9,000 रुपए)
कर्नाटक बैंक8.95 – 11.6410,367 – 11,0310.60% तक (2,500 – 11,000 रुपए)
फेडरल बैंक10.00 से ऊपर10,624 से ऊपर2,000 – 4,500 रुपए
पंजाब एंड सिन्ड बैंक7.75 – 14.2510,078 – 11,6990.25% (1,000 – 15,000 रुपए)
इंडियन बैंक7.75 – 9.8510,078 – 10,5871,000 रुपए
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया7.85 – 9.4510,102 – 10,4890.50% (2,000 – 20,000 रुपए)
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक9.99 से ऊपर10,621 से ऊपर10,000 रुपए तक

विशेषज्ञों की सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी एप्लिकेंट के लिए फाइनल ब्याज दर उनके क्रेडिट स्कोर, आय और बैंक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर निर्भर करेगी. इसलिए लोन लेने से पहले संबंधित बैंक से पूरी जानकारी लेना जरूरी है.

