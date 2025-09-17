ETV Bharat / business

बढ़ते टैरिफ के बीच अमेरिका को निर्यात 16.3% घटा; GST सुधार की उम्मीद पर ICRA ने वित्त वर्ष 2026 के GDP अनुमान को 6.5% तक बढ़ाया

अजमेर में रेलवे ट्रैक पर मालवाहक कंटेनर ले जाती एक मालगाड़ी. ( file photo- AFP )

कुल 50% टैरिफ बोझ - जो चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और जापान जैसे देशों के निर्यातकों द्वारा झेले जा रहे बोझ से काफी अधिक है - ने भारतीय निर्यातकों को वैश्विक व्यापार में भारी नुकसान की स्थिति में डाल दिया है.

अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाए जाने से भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में शामिल हो गया है, जिससे प्रमुख निर्यात श्रेणियों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता काफी कम हो गई है. अमेरिकी सरकार द्वारा 7 अगस्त, 2025 से प्रभावी भारतीय आयातों पर 25% पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद, 27 अगस्त, 2025 को अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया गया.

सरकार ने खपत बढ़ाने के लिए कई उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती की है, लेकिन निर्यात संबंधी उपायों की घोषणा अभी बाकी है. उन्होंने आगे कहा कि अगर तुरंत राहत नहीं दी गई, तो टैरिफ की दीवार लंबे समय तक जारी रहने से नौकरियां जा सकती हैं और 2026 तक इसका समग्र व्यापार प्रदर्शन कमज़ोर पड़ सकता है.

श्रीवास्तव ने यह भी सुझाव दिया कि चूंकि उद्योग समूह भारत सरकार पर तत्काल सहायता के लिए दबाव डाल रहे हैं, इसलिए ब्याज समकारी योजना के तहत ब्याज दर सब्सिडी, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत तेजी से शुल्क माफी और कारखानों के बंद होने को रोकने के लिए लिक्विड सहायता जैसे उपाय सुझाए गए.

जीटीआरआई के अनुमान के अनुसार, यदि वित्त वर्ष 2026 के अंत तक 50 प्रतिशत टैरिफ लागू रहता है, तो भारत को अमेरिकी निर्यात में 30-35 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है - यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के माल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है.

परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, झींगा और कालीन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र गंभीर तनाव में हैं, क्योंकि इनके ग्लोबल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 30-60 प्रतिशत या उससे अधिक है.

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, इसका असर समान रूप से नहीं फैला है. अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात, जिनमें दवाइयां और स्मार्टफोन शामिल हैं, का लगभग एक-तिहाई हिस्सा टैरिफ से मुक्त है. इसका मतलब है कि टैरिफ से प्रभावित वस्तुओं पर पड़ने वाला असर मुख्य आंकड़ों से कहीं ज़्यादा गहरा है.

वहीं जुलाई में निर्यात जून की तुलना में 3.6 प्रतिशत घटकर 8 अरब डॉलर रह गया, जबकि मई की तुलना में निर्यात 5.7 प्रतिशत घटकर 8.3 अरब डॉलर रह गया. मई वृद्धि का आखिरी महीना था, जो अप्रैल की तुलना में 4.8 प्रतिशत बढ़कर 8.8 अरब डॉलर हो गया. फलस्वरूप अप्रैल 2025 में निर्यात 8.4 अरब डॉलर था.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में अमेरिका को निर्यात 6.7 बिलियन डॉलर तक गिर गया, जो जुलाई से 16.3 प्रतिशत कम है जो 2025 की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है, क्योंकि महीने के अंत तक अमेरिकी शुल्क दोगुना होकर 50 प्रतिशत हो गया.

हालांकि लाभप्रदता पर दबाव की वजह से निकट भविष्य में सुधार समय पर नीतिगत समर्थन और नए बाजारों में विविधीकरण पर निर्भर करेगा.

यह भारी गिरावट बढ़ती व्यापार बाधाओं से जूझ रहे भारतीय निर्यातकों पर बढ़ते दबाव को दर्शाती है. इस झटके के बावजूद, ICRA (निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) ने जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को एक संभावित बफर के रूप में उद्धृत करते हुए, वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.

नई दिल्ली: अमेरिका को भारत का निर्यात लगातार तीसरे महीने घटा है. अगस्त में निर्यात 16.3 प्रतिशत घटकर 6.7 अरब डॉलर रह गया, जबकि टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया.

आईसीआरए द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'भारतीय निर्यातकों को अनिश्चित समय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ में तीव्र वृद्धि से उनकी आय पर असर पड़ने की संभावना है. आईसीआरए के अनुसार, अमेरिका को भारतीय निर्यात 140 से अधिक उत्पाद श्रेणियों में फैला हुआ है, जो इस व्यापार संबंध की महत्ता को रेखांकित करता है.

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ऊंचे टैरिफ ढांचे के कारण ऑटो कंपोनेंट, धातु, रसायन, कपड़ा, कटे और पॉलिश किए गए हीरे (CPD), समुद्री खाद्य और फुटवियर तथा चमड़ा उत्पाद जैसे क्षेत्रों में मार्जिन पर दबाव और मांग में मंदी आने की आशंका है. जबकि कुछ उद्योग इस प्रभाव को कम करने में सक्षम प्रतीत होते हैं, वहीं अन्य को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2026 तक आय पर असर डाल सकती हैं.

निकट अवधि का क्षेत्रीय दृष्टिकोण

ऑटो कंपोनेंट्स: उद्योग के राजस्व में निर्यात का योगदान 30 प्रतिशत है, जिसमें अमेरिका का योगदान 27 प्रतिशत है. जहां भारतीय कंपनियां कम टैरिफ (15 से 30 प्रतिशत) का सामना कर रहे एशियाई प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कमज़ोर हैं, वहीं कई निर्यातक बाज़ारों में विविधता लाकर, मूल्यवर्धन बढ़ाकर, और मेक्सिको व यूरोप जैसे टैरिफ मुक्त भौगोलिक क्षेत्रों में सहायक कंपनियों का लाभ उठाकर इस प्रभाव को कम कर रहे हैं.

अधिकांश कम्पनियां न्यूनतम तात्कालिक प्रभाव की रिपोर्ट करती हैं, जो लागत हस्तांतरण रणनीतियों और ग्राहक स्थिरता द्वारा समर्थित है.

धातुएं: टैरिफ के बावजूद, बिक्री में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई है. कंपनियों ने अमेरिकी खरीदारों को शुल्क का पूरा बोझ डालने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें विशेष उत्पादों में सीमित घरेलू अमेरिकी विनिर्माण क्षमता भी शामिल है. हालांकि, टैरिफ युद्धों और एलएमई की कमज़ोर कीमतों से उत्पन्न संभावित वैश्विक मंदी इस क्षेत्र के मार्जिन पर दबाव डाल सकती है.

रसायन और कृषि रसायन: भारत के रसायन निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 10 से 18 प्रतिशत होने के कारण प्रतिस्पर्धी देशों के साथ टैरिफ में भारी अंतर होने से लाभप्रदता जोखिम बढ़ जाता है. ज़्यादातर कंपनियों ने इंतज़ार करो और देखो का रुख़ अपनाया है. हालांकि, दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों और विशिष्ट अनुप्रयोगों में विविधीकरण से आंशिक सुरक्षा मिलती है.

टेक्सटाइल: भारतीय परिधान निर्यात में एक तिहाई तथा घरेलू वस्त्र निर्यात में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान अमेरिका का है. टैरिफ बढ़ोतरी के बाद, भारत अब वियतनाम और बांग्लादेश जैसे समकक्ष देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गया है. परिधान निर्यातकों को वित्त वर्ष 2026 में राजस्व में 6 से 9 प्रतिशत की गिरावट और मार्जिन में 2 से 3 प्रतिशत की कमी का अनुमान है क्योंकि लागत का आंशिक भुगतान शेष रह सकता है.

कटे और पॉलिश किए हुए हीरे: 36 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को होने के कारण, हीरा व्यापारियों को मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि दुबई और बेल्जियम जैसे व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से मार्ग बदलने की रणनीतियां अस्थायी राहत प्रदान करती हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2026 में राजस्व में 15 से 20 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है.

समुद्री भोजन: भारत का एक-तिहाई से ज़्यादा समुद्री भोजन निर्यात अमेरिका को होता है, खासकर झींगा। इक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे प्रतिस्पर्धी देश, जो कहीं कम टैरिफ का सामना कर रहे हैं, बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तैयार हैं. भारतीय निर्यातकों को निकट भविष्य में मार्जिन में 2 से 3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है.

जूते और चमड़ा उत्पाद: इस क्षेत्र में भारत के निर्यात में अमेरिका का योगदान 20 प्रतिशत से भी ज़्यादा है. हालांकि, अमेरिकी आयात में भारत की कम हिस्सेदारी (<2 प्रतिशत) को देखते हुए, हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, भारी टैरिफ़ व्यापार की संभावनाओं के लिए ख़तरा है.

इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है, जिसे जीएसटी युक्तिकरण उपायों का समर्थन प्राप्त है, जिनसे टैरिफ के झटके में नरमी आने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च टैरिफ बोझ से कई उद्योगों में क्षेत्रीय लाभप्रदता और मांग पर असर पड़ने की संभावना है, तथा निकट भविष्य में लचीलापन सक्रिय शमन रणनीतियों, भौगोलिक विविधीकरण और सरकारी समर्थन पर निर्भर करेगा.

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कहा- 50 प्रतिशत टैरिफ आसान नहीं था, लेकिन...