ETV Bharat / business

GTRI की सिफारिश—निर्यातकों को 2,500 करोड़ रुपये का सहयोग दे सरकार, बढ़ेगी ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी - MARKET ACCESS INITIATIVE

जीटीआरआई (Global Trade Research Initiative) ने सुझाव दिया कि सरकार निर्यातकों को 2,500 करोड़ रुपये का सहयोग दे।

Etv Bharat
GTRI logo (X@GTRI_official)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: सहयोगी निधि (Support Fund) में गिरावट और विदेशी मेलों में भागीदारी की कमी पर चिंता जताते हुए आर्थिक थिंक टैंक जेट रिच ने सरकार से मार्केट शेयर इनिशिएटिव (MAI) योजना के बजट को 2,500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है. संस्था का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में इस योजना के लिए किसी भी निवेशक से आवेदन नहीं मिला, जिससे भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रदर्शनियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर गंवा बैठीं.

विदेशी मेलों से चूके अवसर
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजयगुरु ने कहा कि MAI का मौजूदा बजट (250 करोड़ रुपये) 440 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत छोटा है. उन्होंने मांग की कि इसे बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये किया जाए और एक साल पहले जारी किया जाए ताकि भारतीय फर्में वैश्विक प्रदर्शनियों में उचित स्थान हासिल कर सकें.

IES को बहाल करने की मांग
उन्होंने ब्याज समानता योजना (Interest Equalisation Scheme – IES) को फिर से लागू करने की सिफारिश की. अप्रैल 2025 से इसके आरक्षण हटने के बाद एमएसएमई सेक्टर को महंगी ब्याज दरों का सामना करना पड़ा. पहले इस योजना के तहत 5–7% की ब्याज सब्सिडी मिलती थी, जिससे कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को राहत मिलती थी.

अजयगुरु का कहना है कि IES को पांच साल की अवधि और 15,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ बहाल करना चाहिए.

ई-कॉमर्स नीति में देरी
फरवरी 2023 में घोषित ई-कॉमर्स हब की स्थापना अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है. GTRI का कहना है कि शिपमेंट अनुमोदन और दस्तावेजों की कोई मानक प्रणाली न होने से भारत को संभावित 10-15 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात अवसर से वंचित होना पड़ रहा है.

MEIS और PLI पर सुझाव
विशेषज्ञों ने बताया कि 2020 में बंद की गई MEIS योजना से पहले हर साल 40,000 करोड़ रुपये का लाभ मिलता था. वर्तमान RoDTEP और RoSCTL योजनाओं से केवल 20,000 करोड़ रुपये का लाभ मिल रहा है.

उन्होंने सुझाव दिया कि PLI स्कीम में सुधार किया जाए, क्योंकि अभी इसका फायदा 100 से भी कम कंपनियों को मिल रहा है. एमएसएमई को व्यापक समर्थन देने और संतुलन बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि सुनिश्चित की जानी चाहिए.

थिंक टैंक का कहना है कि नए बाजारों में विविधीकरण एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन अगर सरकार सहयोगी निधि और प्रोत्साहन योजनाओं को मजबूत करे तो भारतीय एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बड़ा लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें- टैरिफ चिंताओं से भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट, पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि बनी राहत

नई दिल्ली: सहयोगी निधि (Support Fund) में गिरावट और विदेशी मेलों में भागीदारी की कमी पर चिंता जताते हुए आर्थिक थिंक टैंक जेट रिच ने सरकार से मार्केट शेयर इनिशिएटिव (MAI) योजना के बजट को 2,500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है. संस्था का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में इस योजना के लिए किसी भी निवेशक से आवेदन नहीं मिला, जिससे भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रदर्शनियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर गंवा बैठीं.

विदेशी मेलों से चूके अवसर
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजयगुरु ने कहा कि MAI का मौजूदा बजट (250 करोड़ रुपये) 440 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत छोटा है. उन्होंने मांग की कि इसे बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये किया जाए और एक साल पहले जारी किया जाए ताकि भारतीय फर्में वैश्विक प्रदर्शनियों में उचित स्थान हासिल कर सकें.

IES को बहाल करने की मांग
उन्होंने ब्याज समानता योजना (Interest Equalisation Scheme – IES) को फिर से लागू करने की सिफारिश की. अप्रैल 2025 से इसके आरक्षण हटने के बाद एमएसएमई सेक्टर को महंगी ब्याज दरों का सामना करना पड़ा. पहले इस योजना के तहत 5–7% की ब्याज सब्सिडी मिलती थी, जिससे कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को राहत मिलती थी.

अजयगुरु का कहना है कि IES को पांच साल की अवधि और 15,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ बहाल करना चाहिए.

ई-कॉमर्स नीति में देरी
फरवरी 2023 में घोषित ई-कॉमर्स हब की स्थापना अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है. GTRI का कहना है कि शिपमेंट अनुमोदन और दस्तावेजों की कोई मानक प्रणाली न होने से भारत को संभावित 10-15 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात अवसर से वंचित होना पड़ रहा है.

MEIS और PLI पर सुझाव
विशेषज्ञों ने बताया कि 2020 में बंद की गई MEIS योजना से पहले हर साल 40,000 करोड़ रुपये का लाभ मिलता था. वर्तमान RoDTEP और RoSCTL योजनाओं से केवल 20,000 करोड़ रुपये का लाभ मिल रहा है.

उन्होंने सुझाव दिया कि PLI स्कीम में सुधार किया जाए, क्योंकि अभी इसका फायदा 100 से भी कम कंपनियों को मिल रहा है. एमएसएमई को व्यापक समर्थन देने और संतुलन बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि सुनिश्चित की जानी चाहिए.

थिंक टैंक का कहना है कि नए बाजारों में विविधीकरण एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन अगर सरकार सहयोगी निधि और प्रोत्साहन योजनाओं को मजबूत करे तो भारतीय एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बड़ा लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें- टैरिफ चिंताओं से भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट, पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि बनी राहत

For All Latest Updates

TAGGED:

GTRIINDIAN EXPORTERSAJAY SRIVASTAVAMARKET ACCESS INITIATIVE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.