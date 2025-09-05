ट्रंप इंपैक्ट : यूरोपियन यूनियन भी पहुंचा भारत के करीब, बोला- FTA पर काम जरूरी

अमेरिका की टैरिफ नीति 'टेरर' बनती जा रही है. ईयू ने भारत के साथ मिलकर काम करने का किया फैसला.
Published : September 5, 2025 at 8:03 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 8:18 PM IST
नई दिल्ली : भारत के प्रति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अब उन पर ही भारी पड़ने लगा है. ट्रंप की 'धौंस' वाली नीति काम नहीं आ रही है. पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में एक नया ऑर्डर स्थापित होने लगा है. भारत, रूस और चीन फिर से करीब आ रहे हैं. यूरोपीय यूनियन भी ट्रंप से छिटकता दिख रहा है. कम से कम भारत के दृष्टिकोण से बात करें, तो यह हकीकत ही लगता है. ईयू चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हों.
एक दिन पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने फोन पर लंबी बातचीत की. दोनों नेताओं ने नियमों और कानूनों के आधार पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है. दोनों नेता इस बात पर भी सहमत दिखे कि किसी भी कायदे कानून का उल्लंघन दुनिया के किसी भी देश के लिए सही नहीं होगा.
आश्चर्य इस बात का भी है कि ईयू ने भारत के रूस और चीन के साथ एससीओ के दौरान जो बैठक हुई, उसकी निंदा नहीं की. जबकि आमतौर पर ईयू की नीति यूक्रेन समर्थक रही है. वह रूस के खिलाफ बयान देते रहते हैं. लेकिन पीएम मोदी के साथ बातचीत में ईयू ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की. हां, ईयू ने अपने बयान में यह जरूर कहा कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रूकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.
PM Modi holds a joint telephone call with President of the European Council Antonio Costa and President of the European Commission Ursula von der Leyen pic.twitter.com/eL3L0rLt6W— Dhruva Jaishankar · ध्रुव जयशंकर (@d_jaishankar) September 4, 2025
पीएम मोदी ने इस दौरान यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. उन्होंने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनोमिक कॉरिडोर पर भी बातचीत की. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत हुई, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे. यूरोपीय आयोग की प्रमुख लेयेन ने भी बैठक में हिस्सा लिया.
भारत और ईयू का अगला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, इसको लेकर सहमति बन गई है.यूरोपियन यूनियन यूं ही नहीं भारत का गुण गा रहा है. उसे भी अच्छी तरह से पता है कि भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके पास बड़ी आबादी है, टेक में लगातार प्रगति हो रही है, वह डेमोक्रेटिक भी है और उसकी रणनीतिक लोकेशन उसे अलग कैटेगरी में रखता है.
भारत और अमेरिका के बीच जितने का द्विपक्षीय व्यापार होता है, भारत और ईयू का व्यापार उससे कहीं अधिक हो रहा है. यूरो न्यूज डॉट कॉम के अनुसार भारत में करीब 6 हजार यूरोपियन कंपनी ऑपरेट कर रही हैं. इनमें लगभग 20 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ है, जबकि 60 लाख लोगों को इन डायरेक्ट जॉब मिला हुआ है. इसके अलावा जलवायु, ग्रीन एनर्जी, सामुद्रिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा और स्टूडेंट लेवल पर बहुत अधिक आदान प्रदान होते हैं. अमेरिका के बाद सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने ही भारत के साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना की है.
इसी साल फरवरी में पीएम मोदी और ईयू के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी. तब ईयू ने कहा था, "यूरोपीय संघ और भारत में इस सदी की निर्णायक साझेदारियों में से एक बनने की क्षमता है. यही कारण है कि यह आने वाले सालों और दशकों में यूरोप की विदेश नीति की आधारशिला होगी."
जानकार मानते हैं कि ईयू ने जानबूझकर भारत के साथ सॉफ्ट रवैया अपनाया है, क्योंकि उसे भारत की आर्थिक शक्ति का अहसास है. इससे ठीक उलट, जबकि चीन के विकास को लेकर किसी के मन में संशय नहीं है, फिर भी ईयू उसके प्रति आक्रामक रूख रखता रहा है. यूरो न्यूज लिखता है, "भारत आम तौर पर किसी भी देश के साथ आक्रामक रूख अख्तियार नहीं करता है."
अखबार लिखता है कि भारत ने दुनिया के अधिकांश देशों के साथ दोस्ताना रवैया रखा है. यही वजह है कि वह क्वाड का भी सदस्य है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स का भी हिस्सेदार बना हुआ है. वह रूस से भी हथियार खरीदता है और अमेरिका के साथ भी डील कर रहा है. यह सबको पता है कि भारत और रूस का पारंपरिक संबंध रहा है और भारत रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार है और यूरोप इस हकीकत को भलीभांति समझता भी है."
अखबार ने बेल्जियम के पूर्व राजदूत जन ल्युक्स के हवाले से लिखा है, "रूस और चीन का संबंध कुछ अलग है. चीन रूस के अपना पार्टनर मानता है, उनका मानना है कि दोनों मिलकर पश्चिम के साथ टकरा सकते हैं. बिना चीन की आर्थिक सहायता के यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए सिर्फ कठिनाइयां ही होंगी."
ये भी पढ़ें : 'हमने भारत-रूस को खो दिया है, ईश्वर करे...', ट्रंप का बड़ा बयान