अगले महीने EPS-95 पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा संभव, EPFO ट्रस्टी बोर्ड की बैठक अहम

EPFO के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक अक्टूबर में बेंगलुरु में होने वाली है. इसमें ईपीएस-95 न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है.

EPFO likely to announce hike in minimum pension under EPS-95 during CBT meeting next month
अगले महीने EPS-95 पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा संभव, EPFO ट्रस्टी बोर्ड की बैठक अहम (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 5:53 PM IST

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक अगले महीने बेंगलुरु में होगी. जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीटी की बैठक 10-11 अक्टूबर को हो सकती है.

ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड की आगामी बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. उम्मीद का जा रही है कि इसमें EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह की जा सकती है और दीपावली से पहले सरकार लाखों पेंशनभोगियों को 'दिवाली गिफ्ट' दे सकती है.

वर्तमान में ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन का 1000 रुपये प्रति माह है. अगर अक्टूबर में होने वाली इस बैठक में पेंशन वृद्धि की घोषणा की जाती है, ईपीएफओ के तहत लाखों पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे.

सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में EPFO की तरफ से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कई लाभों की घोषणा की जा सकती है, ताकि त्योहारी सीजन में ईपीएफ खाताधारकों को लाभ पहुंच सके.

ईपीएफओ पोर्टल को किया जा रहा अपग्रेड
EPFO ट्रस्टी बोर्ड की सात महीने में यह पहली बैठक होगी. बैठक का प्रमुख एजेंडा ईपीएफओ पोर्टल का कायाकल्प करना है ताकि सदस्यों के लिए निर्बाध लेनदेन सुनिश्चित किया जा सके. इसके लिए ईपीएफओ पोर्टल को EPFO 3.0 के तहत अपग्रेड किया जा रहा है. इसके लिए इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों की सेवाएं ली जा रही हैं.

ट्रेड यूनियन लंबे समय से ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सरकार के समक्ष कई प्रस्ताव भी रखें हैं. महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत के कारण EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग हो रही है. हालांकि, हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है.

