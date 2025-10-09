करोड़ों EPFO मेंबर्स को 11 साल बाद मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पेंशन में होगी बढ़ोत्तरी! झमाझम मनेगी दीवाली
EPFO की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने पर विचार, 10-11 अक्टूबर CBT मीटिंग में फैसला,डिजिटल सुधार EPFO 3.0 पर भी चर्चा.
Published : October 9, 2025 at 12:05 PM IST
हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किए जाने पर विचार किया जा सकता है. यह प्रस्ताव EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 10-11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली बैठक में रखा जाएगा. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो यह 11 साल में पहली बार पेंशन बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में लगभग 30 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.
कौन बन सकता है पेंशन का हकदार?
EPS के तहत नियमित पेंशन पाने के लिए किसी कर्मचारी के पास कम से कम 10 साल की लगातार सेवा होनी चाहिए और वह 58 वर्ष की आयु तक पहुंच चुका हो. यदि सदस्य नौकरी के बीच में छोड़ता है, तो वह अपने जमा पेंशन को निकाल सकता है या कम राशि के साथ पेंशन चुन सकता है.
EPS 95 पेंशन योजना क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) को 19 नवंबर 1995 को शुरू किया गया था. यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है. EPFO इस योजना का संचालन करता है और 58 वर्ष की आयु तक पेंशन मिलने की गारंटी देता है. योजना के सभी सदस्य, चाहे नए हों या पुराने, इसका लाभ प्राप्त करते हैं.
सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की तय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे सभी पात्र कर्मचारी प्राप्त करते हैं.
EPFO पेंशन कैसे तय होती है?
पेंशन की गणना इस सूत्र के अनुसार की जाती है:
पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
पेंशन योग्य वेतन में अंतिम 60 महीनों का औसत बेसिक सैलरी और डीए शामिल होता है. पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है. इसका मतलब है कि 35 साल सेवा वाले सदस्य को लगभग 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है.
EPFO 3.0 पर भी होगी चर्चा
CBT की बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के अलावा डिजिटल सुधारों जैसे EPFO 3.0 पर भी चर्चा होगी. इसमें एटीएम से सीधे PF निकासी, UPI के जरिए त्वरित निकासी और तेजी से क्लेम निपटान जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इस बैठक के निर्णय से लाखों पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें- EPFO दे रहा 21000 रुपये का कैश पुरस्कार, 10 अक्टूबर से पहले करना होगा ये काम