EPFO सदस्यों का इंतजार हुआ लंबा, ATM से PF का पैसा निकालने की सुविधा में देरी ! ( Getty Images )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 25, 2025 at 4:37 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहा है. इसे EPFO 3.0 नाम दिया गया है. इसके लॉन्च होने के बाद ईपीएफओ के सदस्यों को ATM से पीएफ के पैसे निकालने समेत कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी. तेज निकासी, ऑनलाइन सुधार, OTP सत्यापन और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण जैसे कई बदलाव होने वाले हैं. उम्मीद की जा रही थी कि यह सुविधा अक्टूबर तक लॉन्च हो सकती है. लेकिन सदस्यों को इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि EPFO 3.0 का लॉन्च अगले साल की शुरुआत तक टल सकता है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईपीएफओ 3.0 के तहत एटीएम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. अक्टूबर में बेंगलुरु में EPFO ​​के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक होने वाली हैं, जिसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. इसी साल मार्च में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि ईपीएफओ 3.0 अपडेट, ईपीएफओ प्रणाली को बैंक की तरह सुलभ बनाएगा और एटीएम के माध्यम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा प्रदान करेगा. रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) आगामी बैठक में एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है.