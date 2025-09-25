ETV Bharat / business

EPFO सदस्यों का इंतजार हुआ लंबा, ATM से PF का पैसा निकालने की सुविधा में देरी !

EPFO 3.0 लॉन्च होने में देरी हो सकती है. इससे PF का पैसे ATM से निकालने की बहुप्रतीक्षित सुविधा जनवरी 2026 तक टल सकती है.

EPFO 3.0 update ATM withdrawal facility for PF money may be delayed until January 2026
EPFO सदस्यों का इंतजार हुआ लंबा, ATM से PF का पैसा निकालने की सुविधा में देरी ! (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 4:37 PM IST

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहा है. इसे EPFO 3.0 नाम दिया गया है. इसके लॉन्च होने के बाद ईपीएफओ के सदस्यों को ATM से पीएफ के पैसे निकालने समेत कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी. तेज निकासी, ऑनलाइन सुधार, OTP सत्यापन और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण जैसे कई बदलाव होने वाले हैं.

उम्मीद की जा रही थी कि यह सुविधा अक्टूबर तक लॉन्च हो सकती है. लेकिन सदस्यों को इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि EPFO 3.0 का लॉन्च अगले साल की शुरुआत तक टल सकता है.

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईपीएफओ 3.0 के तहत एटीएम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. अक्टूबर में बेंगलुरु में EPFO ​​के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक होने वाली हैं, जिसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.

इसी साल मार्च में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि ईपीएफओ 3.0 अपडेट, ईपीएफओ प्रणाली को बैंक की तरह सुलभ बनाएगा और एटीएम के माध्यम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा प्रदान करेगा. रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) आगामी बैठक में एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है.

EPFO 3.0 अपडेट तैयार
रिपोर्ट में कहा गया है कि एटीएम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा के लिए आईटी बुनियादी ढांचा तैयार है. उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने होने वाली सीबीटी की बैठक में इसके तौर-तरीकों और अन्य परिचालन विवरणों पर चर्चा की जाएगी.

पिछले कुछ महीनों में ईपीएफओ ने अपने लगभग 7.8 करोड़ ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सुधार किए हैं. इसका उद्देश्य दावा निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और दावा अस्वीकृति से संबंधित शिकायतों को कम करना है. हाल ही में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए, ऑनलाइन दावा दायर करते समय चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. साथ ही बैंक खातों को यूएएन से जोड़ने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब बैंक सत्यापन के बाद नियोक्ता (कंपनी) की स्वीकृति की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है.

EPFO 3.0 से क्या बदलाव होंगे

  • पीएफ निकासी और अन्य दावों का निपटान स्वचालित रूप से होगा और मैन्युअल प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
  • ईपीएफओ के सदस्य पीएफ राशि का कुछ हिस्सा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे.
  • सदस्य घर बैठे अपना खाता विवरण अपडेट कर सकेंगे या विवरण में गलतियों को सही कर सकेंगे.
  • ईपीएफओ अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जैसी योजनाओं को जोड़ सकता है, जिससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बेहतर कवरेज मिलेगा.
  • तेज ओटीपी-आधारित सत्यापन
  • पीएफ प्रबंधन को आसान और तेज बनाएगा

