दिवाली से पहले करोड़ों EPFO मेंबर्स को मिलेगी बड़ी सौगात! जमकर कर सकते हैं खरीदारी

नई दिल्ली: कर्मचारियों की भविष्य निधि संगठन (EPFO) की केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) अक्टूबर में एक अहम बैठक करने वाली है, जिसमें EPFO 3.0 पहल पर चर्चा होगी. यह पहल लगभग 8 करोड़ सदस्यों के लिए भविष्य निधि (Provident Fund) की सुविधा को और अधिक सरल और डिजिटल बनाने का उद्देश्य रखती है. इस योजना के लागू होने से सदस्यों को उनके PF फंड तक तेज और लचीला पहुँच मिलेगा. बैठक का आयोजन 10–11 अक्टूबर को होने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे.

सेवा में आसानी, डिजिटल लेन-देन संभव

EPFO 3.0 के तहत PF अकाउंट को बैंक खाते जैसी सुविधा दी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बदलाव शामिल हैं:

PF बैलेंस के कुछ हिस्से के लिए ATM से निकासी.

UPI-सक्षम लेन-देन, जिससे सदस्य अपने PF फंड का डिजिटल उपयोग कर सकेंगे.

इस पहल का उद्देश्य सदस्यों को उनके फंड तक तेज़ और सुविधाजनक पहुँच प्रदान करना है. EPFO की वर्तमान व्यवस्था में कुछ शर्तों के तहत ही अग्रिम निकासी की अनुमति है, जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह या घर की खरीद. इन दावों को ऑटोमेटेड क्लेम सुविधा के तहत तीन दिनों में निपटाया जाता है.

न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार

बैठक में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का होगा. वर्तमान में मासिक पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 1,500–2,500 रुपये किए जाने की संभावना है. इस कदम से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में.