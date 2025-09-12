दिवाली से पहले करोड़ों EPFO मेंबर्स को मिलेगी बड़ी सौगात! जमकर कर सकते हैं खरीदारी
EPFO 3.0 में PF निकासी ATM और UPI से संभव होगी, निर्णय 10–11 अक्टूबर की बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे.
Published : September 12, 2025 at 1:43 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारियों की भविष्य निधि संगठन (EPFO) की केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) अक्टूबर में एक अहम बैठक करने वाली है, जिसमें EPFO 3.0 पहल पर चर्चा होगी. यह पहल लगभग 8 करोड़ सदस्यों के लिए भविष्य निधि (Provident Fund) की सुविधा को और अधिक सरल और डिजिटल बनाने का उद्देश्य रखती है. इस योजना के लागू होने से सदस्यों को उनके PF फंड तक तेज और लचीला पहुँच मिलेगा. बैठक का आयोजन 10–11 अक्टूबर को होने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे.
सेवा में आसानी, डिजिटल लेन-देन संभव
EPFO 3.0 के तहत PF अकाउंट को बैंक खाते जैसी सुविधा दी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बदलाव शामिल हैं:
PF बैलेंस के कुछ हिस्से के लिए ATM से निकासी.
UPI-सक्षम लेन-देन, जिससे सदस्य अपने PF फंड का डिजिटल उपयोग कर सकेंगे.
इस पहल का उद्देश्य सदस्यों को उनके फंड तक तेज़ और सुविधाजनक पहुँच प्रदान करना है. EPFO की वर्तमान व्यवस्था में कुछ शर्तों के तहत ही अग्रिम निकासी की अनुमति है, जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह या घर की खरीद. इन दावों को ऑटोमेटेड क्लेम सुविधा के तहत तीन दिनों में निपटाया जाता है.
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार
बैठक में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का होगा. वर्तमान में मासिक पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 1,500–2,500 रुपये किए जाने की संभावना है. इस कदम से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में.
निकासी पर यूनियनों की चिंता
हालांकि, ATM या UPI के माध्यम से आसान निकासी की योजना पर ट्रेड यूनियनों की आपत्ति हो सकती है. उनका तर्क है कि बार-बार निकासी से PF का मूल उद्देश्य—सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि बनाना—कमज़ोर हो सकता है.
दिवाली से पहले लाभ देने की योजना
सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि कुछ लाभ दिवाली से पहले लागू किए जाएं, ताकि घरेलू खर्चों और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिले. यह कदम उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, जो बढ़ती जीवन-यापन की लागत के बीच नकदी प्रबंधन कर रहे हैं.
यदि EPFO 3.0 लागू हो जाता है, तो यह भारतीयों के PF अकाउंट के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव ला सकता है. इसे केवल सेवानिवृत्ति के लिए बचत के बजाय एक लचीली वित्तीय सुरक्षा के रूप में देखा जाएगा. इस बदलाव से PF का उपयोग आसान, तेज और डिजिटल होगा, जिससे सदस्य अपने फंड का अधिक स्मार्ट तरीके से लाभ उठा सकेंगे.
यह भी पढ़ें- बीमा प्रीमियम कम करने को लेकर अहम बैठक आज, IRDAI करेगा कंपनियों के साथ चर्चा