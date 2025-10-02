Elon Musk ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर नेटवर्थ पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान बने
Published : October 2, 2025 at 9:43 AM IST
हैदराबाद: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है. फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को मस्क की संपत्ति पहली बार $500 अरब (लगभग 41 लाख करोड़ रुपये) को पार कर गई. उनकी कुल संपत्ति $500.1 अरब तक पहुंच गई थी, हालांकि दिन के अंत तक यह घटकर $499.1 अरब रह गई. इसके बावजूद मस्क इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी नेटवर्थ 500 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंची.
संपत्ति बढ़ने के मुख्य कारण
एलन मस्क की संपत्ति में यह अप्रत्याशित वृद्धि मुख्य रूप से उनकी तीन प्रमुख कंपनियों—टेस्ला, स्पेसएक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप—की बदौलत हुई है.
- टेस्ला: इस साल टेस्ला के शेयरों में 14% से अधिक का उछाल देखने को मिला है. सिर्फ बुधवार को ही 3.3% की तेजी से मस्क की संपत्ति में लगभग 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ. मस्क की टेस्ला में करीब 12.4% हिस्सेदारी है.
- स्पेसएक्स: उनकी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स का मूल्य अगस्त 2025 में 400 अरब डॉलर आँका गया. इसमें मस्क की लगभग 42% हिस्सेदारी है.
- एआई कंपनी: मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का मूल्य 113 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें उनकी 53% हिस्सेदारी है.
टेस्ला की नई मुआवजा योजना
पिछले महीने टेस्ला के बोर्ड ने मस्क के लिए एक अभूतपूर्व $1 ट्रिलियन की मुआवजा योजना प्रस्तावित की है. यह योजना मस्क को अगले 10 वर्षों में कंपनी का बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर $8.5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य देती है. बोर्ड का मानना है कि "एलन जैसा कोई और नेता नहीं है" और यह पैकेज उन्हें और ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
अन्य अरबपतियों की स्थिति
फोर्ब्स की लिस्ट में ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन 350.7 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं. तीसरे नंबर पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनकी संपत्ति 245.8 अरब डॉलर है. चौथे पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 233.5 अरब डॉलर के साथ हैं. गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज 203.7 अरब डॉलर के साथ पांचवें और सर्गी ब्रिन 189 अरब डॉलर के साथ छठे स्थान पर हैं.
एनवीडिया के जेनसेन हुआंग 162.6 अरब डॉलर के साथ सातवें, फ्रांस के कारोबारी बर्रनार्ड अर्नाल्ट 160.6 अरब डॉलर के साथ आठवें, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर 156.4 अरब डॉलर के साथ नौवें और दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे 148.5 अरब डॉलर के साथ दसवें पायदान पर हैं.
एलन मस्क का 500 अरब डॉलर नेटवर्थ का मुकाम सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और नवाचार की ताकत का भी प्रतीक है. टेस्ला, स्पेसएक्स और एआई कंपनियों की शानदार ग्रोथ ने न केवल मस्क को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया है, बल्कि उद्योग जगत में नए मानक भी स्थापित किए हैं.
