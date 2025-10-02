इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले
इलेक्ट्रॉनिक घटक योजना को 1.15 लाख करोड़ निवेश प्राप्त, रोजगार लक्ष्य 91,600 से बढ़कर 1.41 लाख और उत्पादन क्षमता भी बढ़ी.
नई दिल्ली, (सौरभ शुक्ला): इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) को उद्योग से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसने निवेश और उत्पादन को दोगुना कर दिया है और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह छह वर्षीय योजना भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और पूंजीगत उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है. मूल्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण खंडों पर ध्यान केंद्रित कर ECMS भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार है.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ECMS को उद्योग से अत्यधिक उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है. योजना के तहत अपेक्षित निवेश 59,350 करोड़ रुपये था, लेकिन प्राप्त आवेदन और प्रस्तावों के आधार पर यह निवेश लगभग दोगुना होकर 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसी तरह, उत्पादन लक्ष्य 4.56 लाख करोड़ रुपये का था, जो अब 10.34 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने का अनुमान है.
रोजगार के मामले में, योजना के तहत शुरू में 91,600 नौकरियों का लक्ष्य रखा गया था, जबकि अब अनुमानित रोजगार 1.41 लाख तक पहुंच गया है. इसी प्रकार, प्रोत्साहन खर्च 22,805 करोड़ रुपये से बढ़कर 41,468 करोड़ रुपये हो गया है. मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े योजना की क्षमता को दर्शाते हैं, जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने, बड़े निवेश आकर्षित करने और रोजगार व आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम है.
वैष्णव ने बताया कि 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचित ECMS का कुल बजट 22,919 करोड़ रुपये (लगभग 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर) है. यह योजना छह वर्षों के लिए तैयार की गई है, जिसमें एक वैकल्पिक एक वर्षीय प्रारंभिक अवधि भी शामिल है. योजना का उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिवाइस, डिस्प्ले पैनल और पैसिव घटक जैसे महत्वपूर्ण घटकों के विकास और स्केलिंग को समर्थन देना है, ताकि आयात निर्भरता कम हो और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब के रूप में स्थापित किया जा सके.
ECMS का उद्देश्य भारत में मजबूत और प्रतिस्पर्धी घटक निर्माण इकोसिस्टम विकसित करना है, जिसमें वैश्विक और घरेलू निवेश दोनों को आकर्षित किया जाएगा. इसका प्राथमिक लक्ष्य घरेलू मूल्य संवर्धन (Domestic Value Addition) बढ़ाना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में भारत के हिस्से को बढ़ाना है.
ECMS के लक्षित खंड:
- डिस्प्ले मॉड्यूल उप-एसेंबली
- कैमरा मॉड्यूल उप-एसेंबली
- गैर-SMD पैसिव घटक
- इलेक्ट्रो-मैकेनिकल्स
- मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB)
- डिजिटल एप्लिकेशन के लिए ली-आयन सेल्स
- मोबाइल, IT हार्डवेयर और संबंधित उपकरणों के लिए इनक्लोज़र
- HDI/MSAP/फ्लेक्सिबल PCB
- SMD पैसिव घटक
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए सप्लाई चेन और पूंजीगत उपकरण
- उप-एसेंबली और घटकों में प्रयुक्त पार्ट्स/घटक
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामान और उनके उप-घटक
योजना के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का आधार मजबूत होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ गहन एकीकरण के जरिए देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी.
