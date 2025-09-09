ETV Bharat / business

एक दिन में 50 गुना बढ़ा शेयर, 88 रु. का शेयर 7000 रु. से ऊपर तक पहुंच गया

मुंबई: अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने निवेशकों को दंग कर दिया. नैस्डैक इंडेक्स में लिस्टेड ई-कॉमर्स और पैकेजिंग कंपनी एटको होल्डिंग्स (Eightco Holdings) के शेयर ने एक ही दिन में करीब 5000 फीसदी (इंट्रा डे) तक और बाजार बंद होने पर 3008% की बंपर तेजी दर्ज की. इस अचानक आए उछाल ने निवेशकों को मालामाल कर दिया और शेयर बाजार में चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

88 रुपये का एक शेयर 2640 रु का हो गया

एटको होल्डिंग्स का शेयर पिछले लंबे समय से 88 रुपये से लेकर 170 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहा था. बीते सप्ताह 5 सितंबर को इसका भाव 135 रुपये के आसपास था. लेकिन सोमवार को बाजार खुलते ही इसमें रॉकेट जैसी तेजी देखी गई और यह 18 डॉलर (1584 रु) से ऊपर खुला. इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान इसने 7304 रु का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर (All Time High) छू लिया. दिनभर के कारोबार के बाद यह 3008% की तेजी के साथ बंद हुआ.

निवेशकों की दौलत कई गुना बढ़ी

इस उछाल के बाद एटको में निवेश करने वाले निवेशकों की रकम देखते ही देखते 30 गुना बढ़ गई. वहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में इसमें 50 गुना से ज्यादा का उछाल देखने को मिला.

क्रिप्टो में एंट्री से बदला खेल

विशेषज्ञों का कहना है कि एटको होल्डिंग्स के शेयर में यह तेजी महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कंपनी का नया कदम जिम्मेदार है. कंपनी हाल ही में ई-कॉमर्स और पैकेजिंग से आगे बढ़ते हुए क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में उतरी है. उसने ‘वर्ल्ड कॉइन’ नामक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया है, जिसमें ओपनएआई के फाउंडर सैम आल्टमैन की बड़ी भूमिका है.