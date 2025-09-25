ETV Bharat / business

भारत में E-Passport सुविधा शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन, क्या हैं इसके फायदे

नई दिल्ली: भारत ने आधिकारिक तौर पर ई-पासपोर्ट (e-Passport) जारी करना शुरू कर दिया है, जिसे रेगुलर पासपोर्ट का उन्नत और सुरक्षित संस्करण माना जा रहा है. यह नई पहल इंटरनेशनल ट्रैवल को तेज़, सुरक्षित और आसान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है. विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका शुभारंभ किया था और अब यह सुविधा देशभर के चुनिंदा पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है. आने वाले महीनों में इसे और अधिक केंद्रों तक पहुंचाने की योजना है.

ई-पासपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक फिजिकल सुरक्षा के साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा भी शामिल है. इसके फ्रंट कवर में RFID (Radio Frequency Identification) चिप और एंटेना लगी होती है, जिसमें पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहती है.

खास सिस्टम ही रीड कर सकता है डेटा

इसमें फिंगरप्रिंट, डिजिटल फोटोग्राफ, आइरिस स्कैन, नाम, जन्मतिथि और पासपोर्ट नंबर जैसी अहम जानकारी शामिल होती है. पासपोर्ट में लगी चिप कॉन्टैक्टलेस और एन्क्रिप्टेड तकनीक से सुरक्षित होती है, जिसे केवल विशेष सिस्टम ही पढ़ सकते हैं. यह तकनीक फर्जीवाड़े, डुप्लीकेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा काफी कम करती है.

ई-पासपोर्ट का उद्देश्य केवल सुरक्षा बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और यात्रा को आसान बनाना भी है. इससे इंटरनेशनल यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

ई-पासपोर्ट के फायदे