भारत में E-Passport सुविधा शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन, क्या हैं इसके फायदे

भारत ने अब आधिकारिक रूप से ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू किया है, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुरक्षित और सरल बनाएगा.

सांकेतिक फोटो (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 1:49 PM IST

नई दिल्ली: भारत ने आधिकारिक तौर पर ई-पासपोर्ट (e-Passport) जारी करना शुरू कर दिया है, जिसे रेगुलर पासपोर्ट का उन्नत और सुरक्षित संस्करण माना जा रहा है. यह नई पहल इंटरनेशनल ट्रैवल को तेज़, सुरक्षित और आसान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है. विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका शुभारंभ किया था और अब यह सुविधा देशभर के चुनिंदा पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है. आने वाले महीनों में इसे और अधिक केंद्रों तक पहुंचाने की योजना है.

ई-पासपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक फिजिकल सुरक्षा के साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा भी शामिल है. इसके फ्रंट कवर में RFID (Radio Frequency Identification) चिप और एंटेना लगी होती है, जिसमें पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहती है.

खास सिस्टम ही रीड कर सकता है डेटा
इसमें फिंगरप्रिंट, डिजिटल फोटोग्राफ, आइरिस स्कैन, नाम, जन्मतिथि और पासपोर्ट नंबर जैसी अहम जानकारी शामिल होती है. पासपोर्ट में लगी चिप कॉन्टैक्टलेस और एन्क्रिप्टेड तकनीक से सुरक्षित होती है, जिसे केवल विशेष सिस्टम ही पढ़ सकते हैं. यह तकनीक फर्जीवाड़े, डुप्लीकेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा काफी कम करती है.

ई-पासपोर्ट का उद्देश्य केवल सुरक्षा बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और यात्रा को आसान बनाना भी है. इससे इंटरनेशनल यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

ई-पासपोर्ट के फायदे

  • एयरपोर्ट पर ऑटोमेटेड ई-गेट्स के माध्यम से तेज़ और आसान यात्रा
  • बायोमेट्रिक सुरक्षा के कारण पासपोर्ट की नकल या धोखाधड़ी करना मुश्किल
  • ICAO स्टैंडर्ड के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता
  • यात्रा अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित

ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया
ई-पासपोर्ट के लिए नॉर्मल पासपोर्ट की तरह आवेदन करना होता है. स्टेप्स इस प्रकार हैं:

  • आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • नया अकाउंट बनाएं या पुराने अकाउंट से लॉगिन करके ई-पासपोर्ट फॉर्म भरें.
  • नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK/POPSK) चुनें.
  • ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  • अपॉइंटमेंट तय करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तारीख पर जाएं.

क्या सभी लोग ई-पासपोर्ट बनवा सकते हैं?
हां, हर भारतीय नागरिक ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है, चाहे वह नया पासपोर्ट बनवा रहा हो या पुराने पासपोर्ट का रिन्यूअल करवा रहा हो.

मौजूदा पासपोर्ट धारकों को क्या करना होगा?
यदि आपके पास पहले से ही एक वैध पासपोर्ट है, तो आपको इसे तुरंत ई-पासपोर्ट से बदलने की आवश्यकता नहीं है. आपका मौजूदा पासपोर्ट उसकी समाप्ति तिथि तक वैध रहेगा. आपको नया पासपोर्ट बनवाते समय या मौजूदा पासपोर्ट का नवीनीकरण करवाते समय ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा, बशर्ते कि वह पासपोर्ट कार्यालय तकनीकी रूप से सक्षम हो. हालांकि देशव्यापी rollout जारी है, ई-पासपोर्ट जारी करना व्यक्तिगत पासपोर्ट कार्यालयों की तकनीकी तैयारी पर निर्भर करता है.

