हैदराबाद: अगर आप दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की नई हाउसिंग योजना आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है. DDA जल्द ही “DDA प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025” शुरू करने जा रहा है. इस योजना की शुरुआत 26 अगस्त 2025 से होगी और उसी दिन से इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी. खास बात यह है कि यह योजना रेडी-टू-मूव फ्लैट्स के लिए है, यानी खरीदारों को फ्लैट मिलने के बाद निर्माण पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और वे तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं.

कहां-कहां मिलेंगे फ्लैट्स?

DDA ने दिल्ली के प्रमुख और पॉश इलाकों में फ्लैट्स बनाए हैं, जैसे वसंत कुंज, जसोला, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार, नंद नगरी और जहांगीरपुरी. इस योजना के तहत कुल 250 फ्लैट्स उपलब्ध होंगे. इसके अलावा, हर फ्लैट के साथ कार या स्कूटर के लिए गैरेज की सुविधा भी मिलेगी. DDA ने फ्लैट्स को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, ताकि हर आय वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन और बुकिंग?

इस योजना में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन DDA की आधिकारिक वेबसाइट https://eservices.dda.org.in पर किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के समय ₹2,500 का नॉन-रिफंडेबल शुल्क जमा करना होगा. फ्लैट आवंटन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा. बुकिंग करते समय खरीदार को पेमेंट के लिए केवल 15 मिनट का समय मिलेगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके बैंक अकाउंट में पूरा अमाउंट पहले से मौजूद हो. बुकिंग के 24 घंटे के भीतर डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा.

फ्लैट्स की कीमतें

HIG फ्लैट (उच्च आय वर्ग): ₹1.64 करोड़ से ₹2.54 करोड़

MIG फ्लैट (मध्यम आय वर्ग): ₹60 लाख से ₹1.5 करोड़

LIG फ्लैट (कम आय वर्ग): ₹39 लाख से ₹54 लाख

इन फ्लैट्स का साइज और लोकेशन उच्च गुणवत्ता वाले हैं. अगर तुलना करें नोएडा या गुड़गांव के फ्लैट्स से, तो DDA के ये फ्लैट्स कहीं अधिक किफायती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, इस योजना के जरिए दिल्ली में घर खरीदने वालों को रेडी-टू-मूव फ्लैट्स के साथ बेहतर लोकेशन और किफायती कीमत का लाभ मिलेगा, जो अपने सपनों का घर पाने के लिए शानदार अवसर है.

