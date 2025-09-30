ETV Bharat / business

डॉल्फिन होटल्स की 28वीं वर्षगांठ, एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी ने कर्मचारियों को किया सम्मानित

रामोजी ग्रुप के डॉल्फिन होटल्स ने रामोजी फिल्म सिटी में पुरस्कार, कर्मचारी सम्मान और सांस्कृतिक समारोह के साथ अपनी 28वीं वर्षगांठ मनाई.

Dolphin Hotels 28th Anniversary MD Ch Vijayeswari says moving forward in Line with Ramoji Rao Vision
डॉल्फिन होटल्स की एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी और रामोजी राव के पोते सुजय होटल समूह की 28वीं वर्षगांठ में शामिल हुए. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : रामोजी ग्रुप की कंपनी डॉल्फिन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को रामोजी फिल्म सिटी में अपनी 28वीं वर्षगांठ मनाई. डॉल्फिन होटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी विजयेश्वरी मुख्य अतिथि थीं. वह रामोजी फिल्म सिटी की भी एमडी भी हैं. इस अवसर उन्होंने कहा कि डॉल्फिन होटल समूह रामोजी ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन रामोजी राव के विजन के अनुरूप निरंतर आगे बढ़ रहा है. इस समारोह में रामोजी राव के पोते सुजय, डॉल्फिन होटल्स के वाइस-प्रेसिडेंट विपिन सिंघल, कंसल्टेंट थिमैया, जीएम श्रीनिवास और विभिन्न यूनिट के कर्मचारी शामिल हुए. इस दौरान केक काटने की रस्म भी पूरी की गई.

समारोह में अपने संबोधन में एमडी विजयेश्वरी ने कहा कि वह डॉल्फिन होटल्स को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक मानक बनाने के लिए कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं. कर्मचारियों ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए FHRAI के तत्वावधान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पुरस्कार प्राप्त करने पर भी उन्हें बधाई दी.

कार्यक्रम में बोलते हुए सुजय ने कहा, "हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपसी समझौता, सहयोग या पारस्परिक आदान-प्रदान का अभाव है. सच्ची पहचान तभी मिलती है जब सेवा समर्पण और खुशी के साथ की जाए."

कर्मचारी पुरस्कार और सम्मान

डॉल्फिन होटल्स की 28वीं वर्षगांठ पर कर्मचारियों के समर्पण और उपलब्धियों का भी सम्मान किया गया. लॉयल्टी अवार्ड के लिए चुने गए डॉल्फिन होटल्स के 15 कर्मचारियों को 8-8 ग्राम सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया गया. अन्य पुरस्कारों में शामिल थे:

  • 53 अचीवमेंट्स अवार्ड्स
  • 7 बेस्ट एक्जिक्यूटिक अवार्ड्स
  • 2 मैनेजरियल एक्सीलेंस अवार्ड्स
  • 10 परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड्स
  • 8 ब्राइट बिगिनर अवार्ड्स
  • 4 महिला कर्मचारियों के लिए विशेष पुरस्कार

इन सब के अलावा, यूनिट और ग्रुप स्तर की क्विज के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए. 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 18 कर्मचारियों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया. इस विशेष अवसर पर, डॉल्फिन होटल्स की एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी ने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के साथ बटुकम्मा समारोह में भाग लिया, तथा व्यावसायिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

इस वर्षगांठ पर डॉल्फिन होटल्स द्वारा कर्मचारी सम्मान, टीम वर्क तथा रामोजी ग्रुप के मूल्यों और दृष्टिकोण को कायम रखने पर जोर दिया गया.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

MD CH VIJAYESWARIRAMOJI RAO VISIONRAMOJI FILM CITYDOLPHIN HOTELS 28TH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.