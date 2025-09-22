ETV Bharat / business

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा दिवाली तोहफा, इस तारीख को बढ़ सकता है DA!

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई 2025 के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) में वृद्धि संभवतः इस बार दिवाली के आसपास घोषित की जा सकती है. वर्तमान में कर्मचारियों को 55% DA मिलता है. अगर सरकार 3% की वृद्धि करती है, तो यह 58% हो जाएगा.

इस फैसले का लाभ देश के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. सरकार हर साल DA में दो बार बढ़ोतरी करती है – जनवरी और जुलाई में. 2025 के लिए पहली वृद्धि पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन जुलाई में होने वाली वृद्धि का एलान अभी तक नहीं हुआ है. कर्मचारी और पेंशनधारक इस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि यह “दिवाली का तोहफा” बन सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल DA बढ़ने की संभावना अधिक है क्योंकि हाल के महीनों में महंगाई दर कम हुई है. पिछले आंकड़ों के आधार पर, विशेषज्ञों का अनुमान है कि DA में 3% की वृद्धि हो सकती है.

DA कैसे तय किया जाता है?

महंगाई भत्ता (DA) का निर्धारण इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर किया जाता है. यह डेटा हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है. सरकार 12 महीने के औसत CPI-IW के आधार पर एक सूत्र का इस्तेमाल करती है. 7वें वेतन आयोग के तहत यह सूत्र बनाया गया है:

DA (%) = [(12 महीने का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100