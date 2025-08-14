नई दिल्ली: आज भारत में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों में अधिकतर लोग नौकरीपेशा हैं. खास बात यह है कि लोग इस बात को जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना कर्ज की तरह होता है. इसके बावजूद लोग इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं.

इसकी सबसे बड़ी वजह क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर मिलने रिवॉर्ड प्वाइंट, कैशबैक और डिस्काउंट जैसे बेनिफिट्स हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है.

बता दें क्रेडिट कार्ड जितना फायदेमंद होता है, वह उससे कहीं ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. खासकर ऐसे समय में जब लोग जरूरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड से आपको कैश क्यों नहीं निकालना चाहिए.

तीन प्रतिशत तक चार्ज

जब भी कोई शख्स क्रेडिट कार्ड से कैश निकालता है, तो उस इस ढाई से से तीन प्रतिशत तक का चार्ज देना होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है. साथ ही यह चार्ज पैसे निकालने के पहले दिन से ही लगना शुरू हो जाता है. इसके चलते जब आप रीपेमेंट में देरी करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा रकम ब्याज के तौर पर देनी पड़ सकती है.

ATM ट्रांजैक्शन पर चार्ज

इसके अलावा जब कोई कार्ड होल्ड ATM में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो उसे ATM मेंटेनेंस चार्ज या ATM ट्रांजैक्शन चार्ज भी देना पड़ता है. हालांकि, यह चार्ज कुछ ट्रांजैक्शन तक फ्री होता है, उसके बाद इसके लिए भुगतान करना होता है.

देनी पड़ती है लेट पेमेंट फीस

अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने के बाद उसकी पेमेंट देर से किया या फिर आधी-अधूरी पेमेंट की तो उसे लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ता है, जो कि रकम का 15 से 30 प्रतिशत तक का हो सकता है.

क्रेडिट स्कोर पर असर

आम तौर पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 40 प्रतिशत कैश के रूप में निकाला जा सकते है. ऐसे में अगर कोई क्रेडिट कार्ड से कैश निकालता है, तो इससे उसके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है. इतना ही नहीं अगर कोई शख्स समय में पेमेंट न कर पाए तो इसका प्रभाव क्रेडिट कार्ड पर दिखने लगता है.

