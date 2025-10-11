ETV Bharat / business

धनतेरस-दिवाली पर करना है सोने में निवेश, ज्वैलरी, डिजिटल गोल्ड या ETF, कौन है सबसे फायदेमंद?

हैदराबाद: धनतेरस और दिवाली के मौके पर भारत में सोना खरीदने का रुझान हर साल बढ़ जाता है. इसे न केवल धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाता है, बल्कि निवेशकों के लिए यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश का साधन भी माना जाता है. लेकिन आज के आधुनिक वित्तीय समय में निवेश के लिए सोने के कई विकल्प मौजूद हैं—जैसे कि पारंपरिक ज्वैलरी, गोल्ड ईटीएफ (ETF), डिजिटल गोल्ड और Sovereign Gold Bond (SGB). ऐसे में यह सवाल उठता है कि निवेश के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है और किसमें टैक्स का बोझ कम है.

सोना: सुरक्षित निवेश का प्रतीक

सोना भारतीय निवेशकों के लिए सदियों से ‘सेफ एसेट’ माना गया है. यह न तो शेयर बाजार की तरह उतार-चढ़ाव का शिकार होता है और न ही महंगाई के दबाव में अपनी कीमत खोता है. इतिहास में देखा गया है कि युद्ध, आर्थिक मंदी या रुपये के मूल्य में गिरावट के समय भी सोने ने परिवारों की संपत्ति की सुरक्षा की है. इसे सीधे ब्याज की तरह लाभ नहीं मिलता, लेकिन कठिन परिस्थितियों में यह निवेशकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है.

गोल्ड में निवेश के मुख्य विकल्प और टैक्स नियम

फिजिकल गोल्ड (ज्वैलरी, सिक्के, बार्स)

फिजिकल गोल्ड निवेश का सबसे पारंपरिक तरीका है. ज्वैलरी, सिक्के या गोल्ड बार खरीदने पर 3% GST लागू होता है. यदि मेकिंग चार्ज अलग से बिल में है, तो उस पर 5% GST अतिरिक्त देना पड़ता है.

यदि इसे खरीदी के 3 साल के भीतर बेचा जाए, तो मुनाफा Short-Term Capital Gain (STCG) के तहत टैक्सेबल होगा, जो आपकी आयकर स्लैब के अनुसार तय होगा.

3 साल से अधिक अवधि के बाद बेचा गया सोना Long-Term Capital Gain (LTCG) माना जाएगा और इस पर 12.5% टैक्स लगेगा.

उच्च आय वाले निवेशकों (₹50 लाख से ऊपर) को इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी बड़ी संपत्तियों में सोने का विवरण देना अनिवार्य है.

डिजिटल गोल्ड

डिजिटल गोल्ड अब फिनटेक ऐप्स जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm पर आसानी से खरीदा जा सकता है. यह छोटे निवेशकों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प है.