धनतेरस-दिवाली पर करना है सोने में निवेश, ज्वैलरी, डिजिटल गोल्ड या ETF, कौन है सबसे फायदेमंद?
धनतेरस और दिवाली के अवसर पर सोना निवेश का रुझान बढ़ता है. ज्वैलरी, डिजिटल गोल्ड, ETF और SGB में टैक्स और फायदे अलग-अलग हैं.
Published : October 11, 2025 at 2:04 PM IST
हैदराबाद: धनतेरस और दिवाली के मौके पर भारत में सोना खरीदने का रुझान हर साल बढ़ जाता है. इसे न केवल धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाता है, बल्कि निवेशकों के लिए यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश का साधन भी माना जाता है. लेकिन आज के आधुनिक वित्तीय समय में निवेश के लिए सोने के कई विकल्प मौजूद हैं—जैसे कि पारंपरिक ज्वैलरी, गोल्ड ईटीएफ (ETF), डिजिटल गोल्ड और Sovereign Gold Bond (SGB). ऐसे में यह सवाल उठता है कि निवेश के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है और किसमें टैक्स का बोझ कम है.
सोना: सुरक्षित निवेश का प्रतीक
सोना भारतीय निवेशकों के लिए सदियों से ‘सेफ एसेट’ माना गया है. यह न तो शेयर बाजार की तरह उतार-चढ़ाव का शिकार होता है और न ही महंगाई के दबाव में अपनी कीमत खोता है. इतिहास में देखा गया है कि युद्ध, आर्थिक मंदी या रुपये के मूल्य में गिरावट के समय भी सोने ने परिवारों की संपत्ति की सुरक्षा की है. इसे सीधे ब्याज की तरह लाभ नहीं मिलता, लेकिन कठिन परिस्थितियों में यह निवेशकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है.
गोल्ड में निवेश के मुख्य विकल्प और टैक्स नियम
फिजिकल गोल्ड (ज्वैलरी, सिक्के, बार्स)
फिजिकल गोल्ड निवेश का सबसे पारंपरिक तरीका है. ज्वैलरी, सिक्के या गोल्ड बार खरीदने पर 3% GST लागू होता है. यदि मेकिंग चार्ज अलग से बिल में है, तो उस पर 5% GST अतिरिक्त देना पड़ता है.
- यदि इसे खरीदी के 3 साल के भीतर बेचा जाए, तो मुनाफा Short-Term Capital Gain (STCG) के तहत टैक्सेबल होगा, जो आपकी आयकर स्लैब के अनुसार तय होगा.
- 3 साल से अधिक अवधि के बाद बेचा गया सोना Long-Term Capital Gain (LTCG) माना जाएगा और इस पर 12.5% टैक्स लगेगा.
- उच्च आय वाले निवेशकों (₹50 लाख से ऊपर) को इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी बड़ी संपत्तियों में सोने का विवरण देना अनिवार्य है.
डिजिटल गोल्ड
डिजिटल गोल्ड अब फिनटेक ऐप्स जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm पर आसानी से खरीदा जा सकता है. यह छोटे निवेशकों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प है.
- खरीद पर 3% GST लागू.
- 3 साल से कम में बिक्री पर STCG और 3 साल के बाद LTCG 12.5% टैक्स लागू.
- डिजिटल गोल्ड को RBI या SEBI द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है.
गोल्ड ETF (Exchange Traded Fund)
- गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड फंड होते हैं, जो फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं. इसके लिए डिमैट अकाउंट जरूरी होता है.
- 12 महीने से पहले बिक्री पर STCG, और 12 महीने बाद LTCG 12.5% टैक्स.
- इसमें कोई GST या मेकिंग चार्ज नहीं लगता.
- ETF में लिक्विडिटी अधिक होती है और चोरी का डर नहीं रहता.
गोल्ड म्यूचुअल फंड / फंड ऑफ फंड (FoF)
- यदि आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं.
- टैक्स नियम ETF की तरह ही लागू होते हैं.
- 12 महीने से पहले बिक्री पर STCG, और 12 महीने बाद LTCG 12.5%.
- इसमें भी GST या मेकिंग चार्ज नहीं लगता.
गोल्ड बेचने पर टैक्स का उदाहरण
- यदि किसी निवेशक ने 2022 में ₹2 लाख का सोना खरीदा और 2025 में ₹2.5 लाख में बेचा, तो मुनाफा ₹50,000 होगा.
- 3 साल से कम अवधि में इसे Short-Term Capital Gain (STCG) के तहत टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाएगा.
- 3 साल से अधिक हो जाने पर Long-Term Capital Gain (LTCG) 12.5% लगेगा.
विरासत या गिफ्ट में मिला सोना
विरासत या गिफ्ट में मिला सोना प्राप्त करने पर तत्काल टैक्स नहीं लगता. टैक्स केवल तब लगता है जब इसे बेचा जाता है और इसमें मूल मालिक का होल्डिंग पीरियड भी शामिल किया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि दादी ने 1990 में सोना खरीदा और 2025 में इसे बेचा जाए, तो यह लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5% टैक्स के अधीन होगा.
सोने में निवेश के लिए सही विकल्प का चुनाव निवेशक की आवश्यकता, निवेश की अवधि और टैक्स नियमों पर निर्भर करता है. पारंपरिक ज्वैलरी से लेकर डिजिटल और ETF तक, हर विकल्प के अपने फायदे और टैक्स नियम हैं. निवेशकों को सावधानीपूर्वक सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए, ताकि धनतेरस और दिवाली पर किया गया निवेश उनके लिए सुरक्षित और लाभकारी साबित हो.
