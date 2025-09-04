नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को नए टैक्स स्ट्रेक्चर की घोषणा की. इसमें ऑटोमोटिव उद्योग के लिए टैक्सेशन में कई बदलाव किए गए हैं. लग्जरी कारों के लिए जीएसटी स्लैब अब 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है.इससे आम आदमी को ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ी और लग्जरी कारों की प्रभावी कीमत में बढ़ोतरी हुई हैं.

अगर आप भी यह ही सोच रहे हैं कि लग्जरी कारों को नए 40 प्रतिशत स्लैब में शामिल करने से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल, जीएसटी को रेशनल बनाने के साथ जीएसटी काउंसिल ने पहले लगने वाले सेस को समाप्त कर दिया है, जिससे मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कार निर्माताओं के मॉडल थोड़े सस्ते हो गए हैं.

पहले 45 से 50 प्रतिशत तक लगता था टैक्स

बता दें कि पहले के स्लैब में इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) कारों पर 28 प्रतिशत तक की जीएसटी दर लगाई जाती थी. इसके अतिरिक्त सेस लगने से कार की ऑन-रोड कीमत में 17-22 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती थी. इसके चलते लग्जीर कार पर कुल टैक्स भार 45-50 प्रतिशत के बीच हो जाता था.

नए स्लैब में कितना लगेगा टैक्स?

वहीं, नई प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था के तहत इन प्रीमियम कारों पर केवल 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा और ग्राहक को उस पर कोई सेस नहीं देना होगा इससे लग्जरी कारें पहले के मुकाबले थोड़ी सस्ती हो जाएंगी.इसके अलावा, बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे कमर्शियल व्हीकल पर अब एक समान 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 28 प्रतिशत था.

इसी तरह ऑटो पार्ट्स पर भी, चाहे उनका HS कोड कुछ भी हो, 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इसी कैटेगरी में तिपहिया वाहन भी आएंगे, जिन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.गौरतलब है कि नए जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे. इसी तरह, यह स्लैब उन एसयूवी और कारों पर भी लागू होगा जो छोटी कारों की परिभाषा में नहीं आती हैं.

वाहनों की कीमत जानने के लिए उत्सुक हुए लोग

इस बीच फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के पूर्व अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले कुछ दिनों में ग्राहकों की पूछताछ में 20-25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और कई लोग नए जीएसटी ढांचे के तहत अपने चुने हुए वाहनों की सही कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने आगे कहा कि हम अभी भी निर्माताओं से आधिकारिक मूल्य पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही हमें डिटेल मिलेगी, हम ग्राहकों को अपडेट करना शुरू कर देंगे.

