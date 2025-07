ETV Bharat / business

हैदराबाद: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार पहले ही खुशखबरी दे चुकी है. वहीं, अब जुलाई से लगने वाले महंगाई भत्ते पर भी बड़ी खबर सामने आ रही है. इससे सभी सरकारी कर्मियों, पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी. जानकारी के मुताबिक जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) कितना लगेगा, इसका अंदाजा लग गया है. बता दें, जनवरी से लेकर मई 2025 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो सरकारी नौकरी करने वाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में करीब 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है. अभी जून का आंकड़े आने में समय है, लेकिन जो हालात हैं, वे बताते हैं कि डीए में सीधे-सीधे 3 फीसदी की वृद्दि होगी, जिससे यह 58 फीसदी तक पहुंच जाएगा. अभी यह 55 प्रतिशत है. AICPI इंडेक्स के नंबर्स तय करते हैं कि महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी. जनवरी से लेकर जून 2025 (6 महीनों) में आए नंबर्स से यह तय होगा कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा. मई तक का डेटा आ चुका है, केवल जून का आना बाकी है. मई के आंकड़ों पर नजर डालें तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है. 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी संभव

केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि डीए में 3 फीसदी से कम की बढ़ोत्तरी नहीं होने वाली. ऐसा इसलिए क्योंकि जून महीने में अगर AICPI इंडेक्स 144 पर भी बना रहता है तो भी महंगाई भत्ता 58.08 फीसदी पर बना रहेगा. अगर कहीं कुछ गिरावट भी होती है तो भी महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी को कोई रोक नहीं पाएगा. मई तक महंगाई भत्ता 57 प्रतिशत के पार निकल चुका है और जून महीने के नंबर आएंगे तो यह 58 के स्तर को छू लेगा. जानकारी के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान अक्टूबर में करती है. जनवरी से लेकर मई 2025 तक के AICPI इंडेक्स और DA स्कोर का रुझान ऐसा रहा.

वर्तमान में किसी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 30 हजार रुपये मासिक है तो 55 फीसदी महंगाई भत्ते के अनुसार उसको 16 हजार 500 रुपये मिलते हैं. वहीं, अगर महंगाई भत्ता बढ़कर 58 फीसदी हो जाता है तो उसकी सैलरी में करीब 900 रुपये की वृद्धि होगी. यानि की उसे हर महीने 17 हजार 400 रुपये मिलेंगे. बात 8वें वेतन आयोग की करें तो उसमें अभी समय है. जो पता चला है कि उसके मुताबिक नया वेतनमान अगले साल 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. ऐसे में महंगाई भत्ता और बढ़ जाएगा. आपको बता दें, सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को रिवाइज करती है. अगर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी होती है तो सरकारी कर्मियों के वेतन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी.

