मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, OMC शेयरों पर फोकस - CRUDE OIL PRICES FALL

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 24, 2025 at 9:54 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:00 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद मंगलवार को तेल और गैस शेयरों में बिकवाली से कुछ राहत मिल सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम की घोषणा की, जिससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि संघर्ष समाप्त हो जाएगा. एशिया में शुरुआती कारोबार में अगस्त के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा 5.1 फीसदी तक गिरकर 65.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. इसके साथ ही कीमतें 12 जून के स्तर से नीचे आ गई हैं, जिस दिन इजरायल ने ईरान पर हमला किया था. यह खुलासा होने के बाद कि कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले सुनियोजित थे और इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय क्षति की खबर नहीं आई, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में रातोंरात 8 फीसदी की गिरावट आ गई. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर अस्थायी युद्धविराम की घोषणा करते हुए कहा कि अब शांति का समय आ गया है, और दोनों पक्ष युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं.

