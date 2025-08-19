नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी छूट देकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है. यह छूट 19 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू रहेगी. लंबे समय से कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी टैरिफ से परेशान उद्योग जगत को सरकार के इस कदम से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

क्यों जरूरी थी छूट

भारत में कपड़ा उद्योग लगातार कच्चे माल की महंगाई से जूझ रहा था. पहले कपास के आयात पर 11% शुल्क लगाया जाता था, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ रही थी. कंफिडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) जैसे संगठन लंबे समय से इस शुल्क को हटाने की मांग कर रहे थे. सरकार ने आखिरकार उद्योग की मांग को स्वीकार करते हुए यह अस्थायी राहत दी.

अमेरिकी टैरिफ का दबाव

अमेरिका ने भारत से आने वाले कपड़ा उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया है. इसके अलावा, रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी. दूसरी ओर, बांग्लादेश और वियतनाम पर सिर्फ 20% और चीन पर 30% का टैरिफ लगाया गया है. भारत पर कुल 50% का भारी शुल्क पड़ रहा है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में दिक्कत हो रही है.

उद्योग के सामने चुनौतियां

टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही लेबर की कमी और सीमित उत्पादन क्षमता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है. अब ऊंचे टैरिफ की वजह से कई कंपनियां विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग विकल्प तलाश रही हैं. यह स्थिति सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ योजना के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे घरेलू उत्पादन कमजोर हो सकता है.

भारत का लक्ष्य

भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए. इस दिशा में कपास आयात शुल्क में छूट एक राहत भरा कदम है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ की बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है.

शेयर बाजार में असर

कपास पर आयात शुल्क हटाए जाने की खबर का सीधा असर शेयर बाजार पर भी देखा गया. अरविंद लिमिटेड के शेयर 2.5% उछलकर 300 रुपये से ऊपर पहुंच गए. वहीं, पेज इंडस्ट्रीज के शेयर 275 रुपये चढ़कर 44,965 रुपये तक पहुंच गए.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उद्योग को अल्पकालिक राहत देगा. हालांकि, अगर सितंबर के बाद भी छूट जारी रहती है, तो यह टेक्सटाइल सेक्टर की प्रतिस्पर्धा को लंबे समय तक बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

