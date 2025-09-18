ETV Bharat / business

GST 2.0 की सौगात: 22 सितंबर के बाद हर महीने होगी इतने रुपयों की बचत!

नई दिल्ली: फिक्की (FICCI) और थॉट आर्बिट्राज रिसर्च इंस्टीट्यूट (TARI) की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का GST 2.0 उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए ऐतिहासिक सुधार साबित होगा. इससे ग्रामीण और शहरी परिवारों का कर बोझ घटेगा, छोटे कारोबारियों को मजबूती मिलेगी और देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. हालांकि रिपोर्ट का मानना है कि शुरुआती चरण में सरकार को राजस्व में नुकसान झेलना पड़ सकता है.

उपभोक्ताओं को सीधी बचत

रिपोर्ट “Decoding the Journey of GST Reforms: GST and Its Effect on Economy, Business and Household Consumption” के अनुसार, 5% टैक्स स्लैब में आने वाले उत्पादों की संख्या 54 से बढ़कर 149 हो गई है. इससे ग्रामीण परिवारों पर जीएसटी का औसत बोझ 6.03% से घटकर 4.27% और शहरी परिवारों पर 6.38% से घटकर 4.38% रह गया है.

इस बदलाव के चलते उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति हर महीने 58 रुपये से 88 रुपये तक की बचत होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह अतिरिक्त पैसा सेवाओं, रिटेल और स्थानीय व्यापार पर खर्च बढ़ाएगा.

छोटे कारोबार और उद्योगों को फायदा

MSME और इंडस्ट्रीज के लिए जीएसटी 2.0 को राहतकारी माना गया है. ट्रैक्टर, उर्वरक, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में दरें तार्किक की गई हैं, जिससे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या काफी हद तक खत्म होगी. सुधारों में डिजिटल-फर्स्ट फ्रेमवर्क को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें रिस्क-बेस्ड असेसमेंट, रियल-टाइम रिफंड और नया GST अपीलीय ट्रिब्यूनल शामिल हैं. इससे कंप्लायंस सरल होगा और कारोबार की औपचारिकता बढ़ेगी.