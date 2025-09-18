GST 2.0 की सौगात: 22 सितंबर के बाद हर महीने होगी इतने रुपयों की बचत!
जीएसटी 2.0 से ग्रामीण और शहरी परिवारों का टैक्स बोझ घटेगा. उपभोक्ताओं को हर महीने 58-88 रुपये बचत होगी.
Published : September 18, 2025 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: फिक्की (FICCI) और थॉट आर्बिट्राज रिसर्च इंस्टीट्यूट (TARI) की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का GST 2.0 उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए ऐतिहासिक सुधार साबित होगा. इससे ग्रामीण और शहरी परिवारों का कर बोझ घटेगा, छोटे कारोबारियों को मजबूती मिलेगी और देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. हालांकि रिपोर्ट का मानना है कि शुरुआती चरण में सरकार को राजस्व में नुकसान झेलना पड़ सकता है.
उपभोक्ताओं को सीधी बचत
रिपोर्ट “Decoding the Journey of GST Reforms: GST and Its Effect on Economy, Business and Household Consumption” के अनुसार, 5% टैक्स स्लैब में आने वाले उत्पादों की संख्या 54 से बढ़कर 149 हो गई है. इससे ग्रामीण परिवारों पर जीएसटी का औसत बोझ 6.03% से घटकर 4.27% और शहरी परिवारों पर 6.38% से घटकर 4.38% रह गया है.
इस बदलाव के चलते उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति हर महीने 58 रुपये से 88 रुपये तक की बचत होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह अतिरिक्त पैसा सेवाओं, रिटेल और स्थानीय व्यापार पर खर्च बढ़ाएगा.
छोटे कारोबार और उद्योगों को फायदा
MSME और इंडस्ट्रीज के लिए जीएसटी 2.0 को राहतकारी माना गया है. ट्रैक्टर, उर्वरक, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में दरें तार्किक की गई हैं, जिससे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या काफी हद तक खत्म होगी. सुधारों में डिजिटल-फर्स्ट फ्रेमवर्क को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें रिस्क-बेस्ड असेसमेंट, रियल-टाइम रिफंड और नया GST अपीलीय ट्रिब्यूनल शामिल हैं. इससे कंप्लायंस सरल होगा और कारोबार की औपचारिकता बढ़ेगी.
अवैध कारोबार पर अंकुश
रिपोर्ट में बताया गया कि GST 1.0 की ऊंची दरों से अवैध कारोबार को बढ़ावा मिला था. 2017-18 से 2022-23 के बीच FMCG स्मगलिंग में 70% की बढ़ोतरी हुई और अवैध तंबाकू कारोबार 41,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जीएसटी 2.0 के तहत मध्यम टैक्स दरें और प्राइस गैप कम होने से इस तरह के अवैध व्यापार पर नियंत्रण मिलने की उम्मीद है.
सरकार को अल्पकालिक नुकसान, लेकिन दीर्घकालिक फायदा
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को शॉर्ट-टर्म में जीएसटी कलेक्शन में कमी देखने को मिल सकती है. हालांकि, बढ़ी हुई खपत, बेहतर अनुपालन और टैक्सपेयर बेस में तेजी से हो रही वृद्धि से यह घाटा जल्द ही भर जाएगा. भारत का जीएसटी कलेक्शन 2018-19 के 11.78 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 22.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. वहीं, रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या 2017 के 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गई है.
यह भी पढ़ें- बढ़ते टैरिफ के बीच अमेरिका को निर्यात 16.3% घटा; GST सुधार की उम्मीद पर ICRA ने वित्त वर्ष 2026 के GDP अनुमान को 6.5% तक बढ़ाया