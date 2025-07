ETV Bharat / business

गैस सिलेंडरों की कीमतों में बड़ी राहत, 58.50 रुपये घट गए दाम - GAS CYLINDER PRICE CUT

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 1, 2025 at 7:28 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 8:00 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: गैस सिलेडर को लेकर अच्छी खबर है. महीने की शुरुआत में सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी है. नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं. घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम जस के तस हैं. लोगों को इसकी कीमतों में कटौती की उम्मीद थी. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है. एक फैसले में सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में आज से 58.50 रुपये की रियायत दी है. दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत एक जुलाई से 1665 रुपये है. सामान्य रूप से आम आदमी के किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत आज से 1665 रुपये हो गई. सरकार की ओर से 58.50 रुपये प्रति गैस सिलेंडर सस्ता करने के बाद ये दर लागू की गई. इससे पहले यहां इसकी कीमत यहां 1723. 50 रुपये थी. इसी तरह कोलकाता में ये 1769 रुपये में मिलेगी जबकि पुरानी कीमत 1826 रुपये थी. रियायत के बाद मुंबई में नई कीमत 1616.50 रुपये है. इससे पहले यहां 1674.50 रुपये ये गैस सिलेडर मिलता था. वहीं, चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत घटकर 1823.50 हो गई जबकि ये 1881 रुपये में मिलता था. पहले कब घटे दाम बता दें कि इससे पहले जून महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कटौती की गई थी. उस समय इसकी कीमत में 24 रुपये की रियायत दी गई. जून में दामों में कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1723.50 रुपये का हो गया था. इससे पहले यही गैस सिलेंडर यहां 1747.50 रुपये में मिलता था. उस दौरान कोलकाता में कीमतों में कटौती के बाद ये 1826 रुपये में मिलने लगा था. इसी तरह चेन्नई में इसके दाम घटकर 1881 रुपये हो गये थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईओसीएल की ओर से हाल के महीनों में लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की गई है. ये भी पढ़ें- हड़ताल पर जाएगा LPG टैंकर संघ! छह राज्यों में सिलेंडर की कमी का खतरा - LPG TANKERS

Last Updated : July 1, 2025 at 8:00 AM IST