खुशखबरी! दशहरे से पहले इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, अकाउंट में आएंगे 1.03 लाख रुपये
कोल इंडिया लिमिटेड ने त्योहारी सीजन से पहले नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को 1.03 लाख रुपये PLR देने की घोषणा की.
Published : September 26, 2025 at 12:53 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के अवसर पर सरकारी कोयला कंपनियों ने अपने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है. कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने घोषणा की कि वे अपने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को परफॉर्मेंस-लिंक्ड रिवार्ड (PLR) के रूप में ₹1.03 लाख देंगे. इस फैसले का कुल वित्तीय असर लगभग ₹2,153.82 करोड़ होगा,
कर्मचारियों को लाभ
PLR का लाभ CIL और उसकी सहायक कंपनियों के लगभग 2.1 लाख नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी और SCCL के लगभग 38,000 कर्मचारी को मिलेगा. इस बोनस से CIL पर कुल ₹2,153.82 करोड़ और SCCL पर ₹380 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा. यह कदम कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत करने और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती देने के उद्देश्य से उठाया गया है.
कंपनियों ने बताया कि PLR राशि प्रो-राटा आधार पर दी जाएगी, यानी कर्मचारी की उपस्थिति और प्रदर्शन के अनुसार बोनस का वितरण होगा. कोल इंडिया घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती है. कोयला मंत्रालय ने कहा कि यह प्रोत्साहन संयुक्त द्विपक्षीय समिति की मानकीकरण समिति की छठी बैठक के बाद जारी किया गया.
PLR का उद्देश्य
सीआईएल ने बयान में कहा कि PLR न केवल कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को मान्यता देने का प्रतीक है, बल्कि यह कंपनी और कोयला मंत्रालय की कर्मचारी कल्याण, प्रोत्साहन और संविदा कर्मचारियों के योगदान की पहचान के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. PLR के माध्यम से कंपनी का लक्ष्य कर्मचारियों की उत्पादकता, मनोबल और नौकरी संतुष्टि को बढ़ाना है.
नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी खनन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनका योगदान केवल कोयला उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है. PLR उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ-साथ त्योहारों के समय आर्थिक सुरक्षा और राहत भी प्रदान करता है.
इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे. सरकारी कोयला कंपनियों की यह पहल उनके कर्मचारियों के प्रति सम्मान और योगदान की सराहना का प्रतीक है. PLR केवल वित्तीय सहायता नहीं देता, बल्कि कर्मचारियों को कंपनी की प्रगति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है.
