ETV Bharat / business

शेयर बाजार: हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, देखें टॉप गेनर्स और लूजर्स की सूची

भारतीय शेयर बाजार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुआ. सेंसेक्स 81,548 और निफ्टी 25,005 पर पहुंचा. रुपया 88.40 पर कमजोर, अमेरिकी CPI डेटा पर नजर.

Etv Bharat
भारतीय शेयर बाजार ने चौथे दिन भी बनाए रिकॉर्ड, (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को शुरुआती सुस्ती के बावजूद हरे निशान के साथ कारोबार बंद किया और इस हफ्ते लगातार चौथे दिन बढ़त दर्ज की. निवेशकों की धारणा में सुधार और घरेलू आर्थिक नीतियों के सकारात्मक संकेतों ने बाजार को मजबूती प्रदान की.

बेंचमार्क सेंसेक्स 123.58 अंकों या 0.15% की बढ़त के साथ 81,548.73 पर बंद हुआ. दिन की शुरुआत 81,217.30 पर हुई थी, जो पिछले बंद स्तर 81,425.15 के मुकाबले थोड़ा कमजोर थी. लेकिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने तेजी दिखाई और दिन के उच्चतम स्तर 81,642 को छू लिया. वहीं, निफ्टी 50 32.40 अंकों या 0.13% की बढ़त के साथ 25,005.50 पर बंद हुआ और महत्वपूर्ण 25,000 के स्तर को पार कर गया.

Sensex and Nifty
सेंसेक्स और निफ्टी का कैसा रहा हाल (ETV Bharat)

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “निफ्टी 50 का 25,000 के स्तर के ऊपर बंद होना तकनीकी दृष्टि से मजबूत संकेत है. अमेरिकी टैरिफ की अचानक घोषणा के कारण निफ्टी 24,400 तक गिरा था, लेकिन अब यह लगातार सुधार दिखा रहा है. घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर सीमित रहने की उम्मीद और सरकार की रणनीतिक नीतियों ने बाजार को सहारा दिया है.”

सेंसेक्स में एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, भारती एयरटेल, सन फार्मा, एसबीआई, एशियन पेंट्स और टीसीएस प्रमुख गेनर रहे. वहीं इन्फोसिस, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीईएल, ट्रेंट, टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा नुकसान में बंद हुए.

Gainers
ये हैं आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

सेक्टरल इंडेक्स में मिश्रित रुख देखने को मिला. निफ्टी फाइन सर्विसेज 54 अंक (0.21%) बढ़ा, निफ्टी बैंक 133 अंक (0.24%) मजबूत हुआ और निफ्टी एफएमसीजी 103 अंक (0.18%) ऊपर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी कमजोर हुए.

ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में सीमित उतार-चढ़ाव रहा. निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 फ्लैट रहे, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 हल्की बढ़त के साथ बंद हुए.

विदेशी निवेश (FII) फ्लो और डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बीच रुपया 0.35% कमजोर होकर 88.40 पर बंद हुआ. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा, “नज़र अमेरिकी CPI डेटा पर है, जो डॉलर और रुपये में उतार-चढ़ाव ला सकता है. कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हैं, लेकिन निचले स्तर पर स्थिर रहकर आंशिक सहारा दे रही हैं.”

Loosers
ये हैं आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ जैसे जोखिम मौजूद हैं, लेकिन घरेलू नीतियों, सुधारों और निवेशकों के भरोसे की वजह से भारतीय शेयर बाजार लगातार मजबूती दिखा रहा है.

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

Last Updated : September 11, 2025 at 5:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AMUL MILK PRICESENSEX NIFTY50INDIAN INDICESGST REFORMSINDIAN STOCK MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.