नई दिल्ली: भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को भारत की तीन बड़ी परेशानियों—रेयर अर्थ मिनरल्स, उर्वरक और टनल बोरिंग मशीनों—को दूर करने का आश्वासन दिया. वांग यी ने यह आश्वासन विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान दिया. अधिकारियों के अनुसार, चीन इन तीन प्रमुख क्षेत्रों में भारत की जरूरतों का समाधान निकालने में मदद करेगा.

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि बातचीत में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों, तीर्थयात्रा, लोगों से लोगों के संपर्क, नदी डेटा साझाकरण, सीमा व्यापार और द्विपक्षीय आदान-प्रदान पर चर्चा हुई. इस वार्ता में जुलाई में जयशंकर की चीन यात्रा के दौरान उठाई गई चिंताओं को आगे बढ़ाया गया.

जयशंकर ने कहा कि भारत-चीन संबंधों के विभिन्न पहलू और आयाम हैं, और पड़ोसी देशों तथा दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दोनों देशों के सहयोग का महत्व है. उन्होंने यह भी जोर दिया कि प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और बाधाओं से बचना आवश्यक है. उनका कहना था कि भारत और चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं. यह केवल पारस्परिक सम्मान, हित और संवेदनशीलता के आधार पर ही संभव है.

वांग यी के इस दौरे का एक बड़ा उद्देश्य आगामी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से सितंबर तक तियानजिन में भाग लेने की संभावना रखते हैं. चीन का यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी की संभावित यात्रा से पहले द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने और दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि रियर अर्थ मिनरल्स और उर्वरक जैसे उच्च तकनीक और कृषि-उपयोगी संसाधनों में सहयोग से भारत को आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता में मदद मिलेगी. साथ ही, सीमा व्यापार, नदी डेटा साझा करना और लोगों से लोगों के संपर्क पर बातचीत से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ सकता है.

यह दौरा भारत-चीन संबंधों में आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

