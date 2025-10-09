केंद्र ने बंगाल और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 1,091 करोड़ रुपये जारी किए
केंद्र ने बंगाल और आंध्रप्रदेश के ग्रामीण निकायों को 1,091 करोड़ रुपये जारी किए, अनुदान से पंचायतों की योजनाओं, स्वच्छता और डिजिटल पहल सशक्त होंगी.
Published : October 9, 2025 at 2:09 PM IST
नई दिल्ली: सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के बयान के अनुसार, पंद्रहवीं वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को बिना बंधन वाले पहले किस्त के रूप में कुल 1,091.47 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसमें पश्चिम बंगाल को 680.71 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 410.76 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
पश्चिम बंगाल में यह राशि 3,224 ग्राम पंचायतों, 335 ब्लॉक पंचायतों और 21 जिला परिषदों के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में जारी की गई है. पिछले वित्तीय वर्ष 2024–25 और वर्तमान वर्ष 2025–26 में राज्य को कुल 4,181.23 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है, जिसमें 2,082.13 करोड़ रुपये बिना बंधन वाले अनुदान और 2,099.10 करोड़ रुपये बंधन वाले अनुदान शामिल हैं. यह वितरण सरकार की ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शासन और सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
आंध्र प्रदेश में यह राशि 13 जिला पंचायतों, 650 ब्लॉक पंचायतों और 13,092 ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है. पहले किस्त के तहत जारी अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकाय अपनी स्थान-विशेष आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं, जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत आते हैं. हालांकि, यह राशि वेतन और अन्य कर्मचारियों के खर्चों के लिए उपयोग नहीं की जा सकती.
बंधित अनुदान का उपयोग सैनिटेशन और ओडीएफ (Open Defecation-Free) स्थिति बनाए रखने, घरेलू कचरे और मानव मल प्रबंधन, पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है.
साथ ही, पंचायती राज मंत्रालय ने डिजिटल और तकनीकी पहल भी शुरू की हैं. इनमें SabhaSaar शामिल है, जो ग्राम सभा की कार्यवाहियों को रिकॉर्ड और संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए AI आधारित टूल है. इसके अलावा SVAMITVA डिजिटल भूमि मानचित्रण और संपत्ति अधिकारों के लिए, eGramSwaraj ऑनलाइन योजना, लेखा और निगरानी के लिए, और Gram Manchitra भू-स्थानिक योजना के लिए लॉन्च किया गया है.
ये प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और कार्यकुशलता में सुधार के साथ-साथ नागरिकों को स्थानीय शासन में अधिक सक्रिय भागीदारी का अवसर भी प्रदान करते हैं.
इस तरह, केंद्र सरकार की पहल न केवल वित्तीय मदद उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन, योजना क्रियान्वयन और नागरिक सशक्तिकरण को भी मजबूत बनाती है.
