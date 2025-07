ETV Bharat / business

संसद मानसून सत्र के दौरान आज 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट दे सकती है सरकार - 8TH PAY COMMISSION

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 21, 2025 at 10:29 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 11:05 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: संसद आज मानसून सत्र शुरू करने के लिए तैयार है और यह काफी गरमागरम होने की संभावना है. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए तैयार है. इनमें से प्रमुख मुद्दा आठवां वेतन आयोग है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) पर लोकसभा में चर्चा होने की उम्मीद है, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भविष्य के वेतन और पेंशन में बदलाव तय करेगा. वित्त मंत्रालय इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिए जाने की उम्मीद है कि आयोग का गठन कब और कैसे किया जाएगा. सीपीसी की घोषणा पहली बार जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन तब से इस पर कोई स्पष्टता नहीं है. सांसद टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से स्पष्ट जवाब मांगा है. वे जानना चाहते हैं कि आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें देरी क्यों हो रही है, और अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कब होगी. उन्होंने आयोग के कार्यक्षेत्र और नए वेतन व पेंशन संबंधी बदलावों के लागू होने की संभावना के बारे में भी जानकारी मांगी है.

